Льюис Хэмилтон искупал в шампанском Усэйна Болта (Фото)

В Остине (США) на автодроме «Трасса Америк» на 17-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе Формула 1 – Гран-при США состоялась гонка.



Организаторы сделали более продолжительной стартовую процедуру для того, чтобы гонщиков смог представить знаменитый ринг-анонсер Майкл Баффер. После представления Баффер попросил гонщиков заводить моторы, а затем еще один звездный гость - восьмикратный олимпийский чемпион ямайский бегун Усейн Болт дал сигнал о старте прогревочного круга.



После завершения гонки Болт поднялся на подиум вместе с призерами. Победитель Гран-при Льюис Хэмилтон облил Усэйна шампанским, а затем они вместе повторили фирменный жест Болта.