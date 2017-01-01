В Остине (США) на автодроме «Трасса Америк» на 17-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе Формула 1 – Гран-при США состоялась гонка.
Организаторы сделали более продолжительной стартовую процедуру для того, чтобы гонщиков смог представить знаменитый ринг-анонсер Майкл Баффер. После представления Баффер попросил гонщиков заводить моторы, а затем еще один звездный гость - восьмикратный олимпийский чемпион ямайский бегун Усейн Болт дал сигнал о старте прогревочного круга.
После завершения гонки Болт поднялся на подиум вместе с призерами. Победитель Гран-при Льюис Хэмилтон облил Усэйна шампанским, а затем они вместе повторили фирменный жест Болта.
12:02 Льюис Хэмилтон искупал в шампанском Усэйна Болта (Фото) 31 | Формула-1 / Фото
11:15 НБА. «Миннесота» вирвала победу у «Оклахомы», «Бруклин» обыграл «Атланту», «Лейкерс» проиграл «Нью-Орлеану» 57 | Баскетбол
10:28 НХЛ. Берчи, Виртанен и Хорват – звезды игрового дня 76 | Хоккей
10:16 НХЛ. «Ванкувер» на выезде обыграл «Детройт» 79 | Хоккей
09:49 Рейтинг ATP. Долгополов потерял одну позицию, Стаховский вернулся в топ-100 96 | Теннис
09:31 Рейтинг WTA. Свитолина сохранила 4-е место, Цуренко поднялась на семь позиций 98 | Теннис
09:10 Хэмилтон: Я собираюсь выиграть все три оставшихся Гран-при 162 | Формула-1
09:01 Кристиан Хорнер: Стюарды приняли плохое решение 82 | Формула-1
08:17 Формула-1. Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при США (+Фото) 207 | Формула-1 / Главные новости спорта
18:21 Стокгольм. Дель Потро стал чемпионом, обыграв в финале Димитрова 206 | Теннис / Главные новости спорта
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Мультимедиа
Фото
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Октябрь 2017 (363)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (487)
Июль 2017 (421)
Июнь 2017 (402)
Май 2017 (548)
© 2006-2017 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.