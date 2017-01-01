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Льюис Хэмилтон искупал в шампанском Усэйна Болта (Фото)

В Остине (США) на автодроме «Трасса Америк» на 17-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе Формула 1  – Гран-при США  состоялась гонка.

Организаторы сделали более продолжительной стартовую процедуру для того, чтобы гонщиков смог представить знаменитый ринг-анонсер Майкл Баффер. После представления Баффер попросил гонщиков заводить моторы, а затем еще один звездный гость - восьмикратный олимпийский чемпион ямайский бегун Усейн Болт дал сигнал о старте прогревочного круга.

После завершения гонки Болт поднялся на подиум вместе с призерами. Победитель Гран-при Льюис Хэмилтон облил Усэйна шампанским, а затем они вместе повторили фирменный жест Болта.

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