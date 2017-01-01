Себастьян Феттель: В гонке нужно хорошо стартовать и прессинговать соперников

Лучшим достижением Ferrari в квалификации Гран-при США стало второе время Себастьяна Феттеля, а его напарник Кими Райкконен показал пятый результат. В команде довольны итогами дня и рассчитывают на результативную гонку.



Себастьян Феттель: «Мой заключительный круг в финале квалификации оказался достаточно быстрым, чтобы завоевать место на старте в первом ряду. В итоге мы оказались даже ближе к поулу, чем ожидали. С нетерпением жду гонку – посмотрим, какого результата удастся добиться.



У нас хорошая машина, в гонке мы должны быть более конкурентоспособны, так что в воскресенье должно быть лучше. Команда проделала фантастическую работу, собрав машину на запасном шасси, не нарушив «комендантский час»!



В гонке нужно хорошо стартовать и прессинговать соперников. Я не слишком беспокоюсь из-за того, что мне предстоит начать гонку с грязной стороны трассы – в прошлом мы уже видели, что здесь можно атаковать. У нас есть машина, которая позволяет бороться».