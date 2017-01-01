Формула-1. Гран-при США. Хэмилтон – лучший в третьей сессии свободных заездов

В Остине (США) на автодроме «Трасса Америк» на 17-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе Формула 1 – Гран-При США состоялась третья сессия свободных заездов.
Как и в первых двух сессиях, протокол возглавил лидер личного зачета текущего чемпионата, британский пилот из команды Mercedes AMG F1 Льюис Хэмилтон, который проехал 15 кругов и лучший из них за 1 минуту 34.4788 секунды, обновив рекорд трассы. Второе время на круге показал немецкий пилот за рулем Ferrari Себастьян Феттель (17) - +0.092. Первую тройку замкнул напарник Хэмилтона финн Валттери Боттас (17) с отставанием 0.214 секунды.
Квалификация начнется в 24:00 по киевскому времени.
Формула-1.17-й этап. Гран-при США. 21 октября
Третья сессия свободных заездов
1. Льюис Хэмилтон (Mercedes) — 1:34.478 (15 кругов)
2. Себастьян Феттель (Ferrari) +0.092 (19)
3. Валттери Боттас (Mercedes ) +0.214 (17)
4. Кими Райкконен (Ferrari) +0.277 (17)
5. Макс Ферстаппен (Red Bull) +0.625 (14)
6. Фелипе Масса (Williams) +0.868 (11)
7. Нико Хюлькенберг (Renault) +1.130 (21)
8. Карлос Сайнс-младший (Renault ) +1.172 (16)
9. Даниэль Риккардо (Red Bull) +1.245 (17)
10. Серхио Перес (Force India) +1.324 (16)
11. Эстебан Окон (Force India) +1.487 (17)
12. Лэнс Стролл (Williams) +1.640 (12)
13. Фернандо Алонсо (McLaren) +1.761 (15)
14. Стоффель Вандорн (McLaren) +2.121 (14)
15. Брендон Хартли (Toro Rosso) +2.340 (26)
16. Кевин Магнуссен (Haas) +2.793 (16)
17. Маркус Эрикссон (Sauber) +2.841 (17)
18. Паскаль Верляйн (Sauber) +3.329 (15)
19. Ромен Грожан (Haas) +3.413 (9)
20. Даниил Квят (Toro Rosso) +4.022 (6)
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