Формула-1. Гран-при США. Хэмилтон – лучший в третьей сессии свободных заездов

В Остине (США) на автодроме «Трасса Америк» на 17-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе Формула 1 – Гран-При США состоялась третья сессия свободных заездов.



Как и в первых двух сессиях, протокол возглавил лидер личного зачета текущего чемпионата, британский пилот из команды Mercedes AMG F1 Льюис Хэмилтон, который проехал 15 кругов и лучший из них за 1 минуту 34.4788 секунды, обновив рекорд трассы. Второе время на круге показал немецкий пилот за рулем Ferrari Себастьян Феттель (17) - +0.092. Первую тройку замкнул напарник Хэмилтона финн Валттери Боттас (17) с отставанием 0.214 секунды.



Квалификация начнется в 24:00 по киевскому времени.



Формула-1.17-й этап. Гран-при США. 21 октября

Третья сессия свободных заездов

1. Льюис Хэмилтон (Mercedes) — 1:34.478 (15 кругов)

2. Себастьян Феттель (Ferrari) +0.092 (19)

3. Валттери Боттас (Mercedes ) +0.214 (17)

4. Кими Райкконен (Ferrari) +0.277 (17)

5. Макс Ферстаппен (Red Bull) +0.625 (14)

6. Фелипе Масса (Williams) +0.868 (11)

7. Нико Хюлькенберг (Renault) +1.130 (21)

8. Карлос Сайнс-младший (Renault ) +1.172 (16)

9. Даниэль Риккардо (Red Bull) +1.245 (17)

10. Серхио Перес (Force India) +1.324 (16)

11. Эстебан Окон (Force India) +1.487 (17)

12. Лэнс Стролл (Williams) +1.640 (12)

13. Фернандо Алонсо (McLaren) +1.761 (15)

14. Стоффель Вандорн (McLaren) +2.121 (14)

15. Брендон Хартли (Toro Rosso) +2.340 (26)

16. Кевин Магнуссен (Haas) +2.793 (16)

17. Маркус Эрикссон (Sauber) +2.841 (17)

18. Паскаль Верляйн (Sauber) +3.329 (15)

19. Ромен Грожан (Haas) +3.413 (9)

20. Даниил Квят (Toro Rosso) +4.022 (6)