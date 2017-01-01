В Остине (США) на автодроме «Трасса Америк» на 17-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе Формула 1 – Гран-при США состоялась вторая сессия свободных заездов.
Протокол, как и в первой сессии, возглавил лидер личного зачета текущего чемпионата, британский пилот из команды Mercedes Льюис Хэмилтон, который проехал 26 кругов и лучший из них за 1 минуту 34.668 секунды, что является новым абсолютным рекордом трассы. Второе время на круге показал немецкий гонщик из команды Red Bull Racing Макс Ферстаппен (30 кругов), уступив лидеру тренировки 0.397 секунды. Первую тройку замкнул немецкий пилот за рулем Ferrari Себастьян Феттель (11) - +0.524.
Третья сессия свободных заездов и квалификация пройдут в субботу, 21 октября и начнутся в 19:00 и 24:00 соответственно по киевскому времени.
Формула-1.17-й этап. Гран-при США. 20 октября
Вторая сессия свободных заездов
1. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — 1:36.335 (26 кругов)
2. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +0.397 (30)
3. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) +0.524 (11)
4. Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) +0.611 (39)
5. Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) +0.795 (24)
6. Кими Райкконен (Scuderia Ferrari) +0.846 (29)
7. Фернандо Алонсо (McLaren) +1.636 (28)
8. Фелипе Масса (Williams) +1.792 (30)
9. Серхио Перес (Force India) +1.813 (28)
10. Эстебан Окон (Force India) +1.822 (34)
11. Карлос Сайнс-младший (Renault Sport F1) +1.861 (30)
12. Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) +1.866 (18)
13. Даниил Квят (Scuderia Toro Rosso) +2.093 (40)
14. Кевин Магнуссен (Haas) +2.617 (17)
15. Стоффель Вандорн (McLaren) +2.795 (31)
16. Лэнс Стролл (Williams) +3.120 (27)
17. Брендон Хартли (Scuderia Toro Rosso) +3.319 (41)
18. Паскаль Верляйн (Sauber) +3.497 (35)
19. Маркус Эрикссон (Sauber) +3.594 (22)
20. Ромен Грожан (Haas) +3.719 (26)
07:37 Формула-1. Гран-при США. Хэмилтон – лучший во второй сессии свободных заездов 18 | Формула-1
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