Формула-1. Гран-при США. Хэмилтон – лучший в первой сессии свободных заездов

Сегодня, 20 октября в Остине (США) на автодроме «Трасса Америк» стартовал 17-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула 1 – Гран-При США. Состоялась первая сессия свободных заездов.



Протокол возглавил лидер личного зачета текущего чемпионата, британский пилот из команды Mercedes Льюис Хэмилтон, который проехал 18 кругов и лучший из них за 1 минуту 36.335 секунды. Второе время на круге показал немецкий гонщик за рулем Ferrari Себастьян Феттель (20 кругов), уступив лидеру тренировки 0.593 секунды. Первую тройку замкнул напарник Хэмилтона – финн Валттери Боттас (10) - +0.644.



Вторая сессия свободных заездов начнется в 22:00 по киевскому времени.



Формула-1.17-й этап. Гран-при США. 20 октября

Первая сессия свободных заездов

1. Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 1:36.335 (18 кругов)

2. Себастьян Феттель (Ferrari) - +0.593 (20)

3. Валттери Боттас (Mercedes ) - +0.644 (10)

4. Макс Ферстаппен (Red Bull ) - +1.004 (21)

5. Стоффель Вандорн (McLaren) - + 1.017 (26)

6. Фелипе Масса (Williams) - +1.235 (23)

7. Кими Райкконен (Ferrari) - +1.263 (20)

8. Эстебан Окон (Force India) - + 1.473 (25)

9. Серхио Перес (Force India) - +1.526 (20)

10. Карлос Сайнс-младший (Renault) - +1.758 (24)

11. Кевин Магнуссен (Haas) - + 2.073 (16)

12. Лэнс Стролл (Williams) - + 2.199 (25)

13. Нико Хюлькенберг (Renault) - +2.569 (19)

14. Брендон Хартли (Toro Rosso) - + 2.932 (28)

15. Ромен Грожан (Haas) - +3.001 (17)

16. Даниэль Риккардо (Red Bull ) - + 3.031 (14)

17. Шон Гелаэл (Toro Rosso) - +4.071 (25)

18. Маркус Эрикссон (Sauber) - +4.113 (19)

19. Шарль Леклер (Sauber) - +4.493 (25)

20. Фернандо Алонсо (McLaren) – без времени (4)