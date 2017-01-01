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Формула-1. Гран-при США. Хэмилтон – лучший в первой сессии свободных заездов

Формула-1. Гран-при США. Хэмилтон – лучший в первой сессии свободных заездовСегодня, 20 октября в Остине (США) на автодроме «Трасса Америк» стартовал 17-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула 1  – Гран-При США. Состоялась первая сессия свободных заездов.

Протокол возглавил лидер личного зачета текущего чемпионата, британский пилот из команды Mercedes Льюис Хэмилтон, который проехал 18 кругов и лучший из них за 1 минуту 36.335 секунды. Второе время на круге показал немецкий гонщик за рулем Ferrari Себастьян Феттель (20 кругов), уступив лидеру тренировки 0.593 секунды. Первую тройку замкнул напарник Хэмилтона – финн Валттери Боттас (10) - +0.644.

Вторая сессия свободных заездов начнется в 22:00 по киевскому времени.

Формула-1.17-й этап.  Гран-при США. 20  октября
Первая сессия свободных заездов
1. Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 1:36.335 (18 кругов)
2. Себастьян Феттель (Ferrari) - +0.593 (20)
3. Валттери Боттас (Mercedes ) - +0.644 (10)
4. Макс Ферстаппен (Red Bull ) - +1.004 (21)
5. Стоффель Вандорн (McLaren) - + 1.017 (26)
6. Фелипе Масса (Williams) - +1.235 (23)
7. Кими Райкконен (Ferrari) - +1.263 (20)
8. Эстебан Окон (Force India) - + 1.473 (25)
9. Серхио Перес (Force India) - +1.526 (20)
10. Карлос Сайнс-младший (Renault) - +1.758 (24)
11. Кевин Магнуссен (Haas) - + 2.073 (16)
12. Лэнс Стролл (Williams) - + 2.199 (25)
13. Нико Хюлькенберг (Renault) - +2.569 (19)
14. Брендон Хартли (Toro Rosso) - + 2.932 (28)
15. Ромен Грожан (Haas) - +3.001 (17)
16. Даниэль Риккардо (Red Bull ) - + 3.031 (14)
17. Шон Гелаэл (Toro Rosso) - +4.071 (25)
18. Маркус Эрикссон (Sauber) - +4.113 (19)
19. Шарль Леклер (Sauber) - +4.493 (25)
20. Фернандо Алонсо (McLaren) – без времени (4)

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