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Финансовая прокуратура Франции начала расследование по продаже Формулы-1

Финансовая прокуратура Франции начала расследование по продаже Формулы-1Финансовая прокуратура Франции инициировала расследование относительно продажи прав на проведение чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 компании Liberty Media. Об этом сообщает газета New York Times.

По информации издания, французская прокуратура подозревает, что в ходе сделки были случаи мошенничества и конфликта интересов. В частности, под подозрение властей попала Международная автомобильная федерация (FIA), с одобрения которой сделка по приобретению Формулы-1 Liberty Media была закрыта официально. Отмечается, что FIA также имела долю в престижной гоночной серии, равной 1%, и могла получить прибыль от сделки, что в свою очередь можно рассматривать как конфликт интересов.

Финансовая прокуратура Франции начала расследование этого дела в связи с тем, что штаб-квартира FIA находится в Париже.
Liberty Media в сентябре 2016 года выкупила 18,7% акций чемпионата за $746 млн, в декабре корпорация привлекла $1,5 млрд от инвесторов, чтобы завершить сделку и выкупить оставшуюся долю у мажоритарного акционера Формулы-1 CVC Capital.

Официально о приобретении Формулы-1 компанией было объявлено 24 января текущего года, сумма сделки, по неофициальной информации, составляет около $8 млрд.

Владельцем Liberty Media является американский миллиардер Джон Мэлоун.


По материалам: ТАСС
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Теги: Формула-1

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