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Берни Экклстоун: Я не хотел покидать Формулу-1

Берни Экклстоун: Я не хотел покидать Формулу-1Британская Daily Mail пишет о предстоящем переезде Берни Экклстоуна в Швейцарию. Прожив 80 лет в Лондоне, Берни решил покинуть британскую столицу после расставания с Формулой 1 – и поселиться в Альпах со своей женой Фабианой.

Берни Экклстоун: «Я больше тридцати лет владею этим шале в Швейцарии. Я даже думал перевести офис Формулы 1 за границу, но было бы сложно заставить всех сотрудников туда перебраться, поэтому я оставался. Но сейчас я смогу жить в Швейцарии, взяв с собой несколько человек. Я смогу возвращаться в Лондон, встречаться с друзьями, больше времени стану проводить и в Бразилии, где у нас ферма, но жить буду в Швейцарии.

Я не хотел покидать Формулу 1 - меня уволили. Чейз Кэри позвонил мне в воскресенье, назначив встречу на понедельник. Он спросил, знаю ли я, что в пятницу они завершили сделку? Я поздравил его, а он сказал, что мечтал о такой работе, и в понедельник мне нужно передать ему дела. Удивительно, но перед этим они говорили мне, что я останусь с трёхлетним контрактом.

Сейчас они не хотят, чтобы я приезжал на гонки. Чейз сообщил одной из моих секретарш, что у них недостаточно помещений на трассах – только те, что предоставляют организаторы. Сейчас руководителей трое, они занимают три офиса и не хотят, чтобы я приезжал. Было бы проще просто сказать мне об этом.

Кто выиграет титул? Хэмилтон великолепно провёл этот сезон, он и станет чемпионом. В Ferrari сначала проснулись, а затем уступили.

Посмотрим, что получится у новых владельцев. Насколько я вижу, пока они ничего не сделали. Они утверждали, что я сначала говорил, потом делал, а они сначала будут делать. Но я спокойно шел к своей цели, а они пока только говорят. Как-то они сказали, что хотят проводить шесть гонок в Америке.

У Кэри были свои представления о том, что следует сделать, но теперь он оказался внутри и понял, что всё не так просто, как ему казалось. Но мне его не жаль.

Чего мне сейчас не хватает? Людей, которые успели стать мне друзьями. Хороших людей».



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