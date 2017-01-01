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Усейн Болт даст старт прогревочному кругу Гран-при США

Усейн Болт даст старт прогревочному кругу Гран-при СШАВосьмикратный олимпийский чемпион ямайский бегун Усэйн Болт даст сигнал о старте прогревочного круга 17-го этапа чемпионата Формулы-1 Гран-при США, сообщает  gpupdate.net.

Гонка пройдет 22 октября на трассе в Остине.

«США - страна, где спортивные события рассматриваются как развлечение, которое выходит за рамки чисто спортивного соревнования. Мы хотим сделать что-то, что позиционирует Гран-при Формулы-1 как стирание границ между спортом и шоу», - сказал коммерческий директор гоночной серии Шон Братчес.

Ранее сообщалось, что имена пилотов перед гонкой Гран-при США будет объявлять известный боксерский ринг-анонсер Майкл Баффер, ради чего Международной автомобильной федерации пришлось в порядке исключения разрешить официальным лицам гонки нарушить регламент и начать гонку на 15 минут раньше положенного времени.


По материалам: Р-Спорт
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