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Тото Вольфф: Мы не требуем, чтобы в команде выступал немец

Льюис Хэмилтон, Тото Вольфф и Валттери БоттасХельмут Марко не раз подчёркивал, что у Red Bull и Mercedes разные подходы к выбору гонщиков. Если в обеих командах, принадлежащих австрийской компании, делают ставку на молодёжь и не боятся приглашать быстрых и талантливых гонщиков, даже если у них нет особого опыта в Формуле-1, то в Mercedes поступают по-другому. Именно поэтому место Нико Росберга в заводской команде штутгартского концерна занял Валттери Боттас, а не Паскаль Верляйн.

При этом немецкая пресса не упускает случая напомнить Тото Вольффу, что Верляйн – немец. Руководителю Mercedes Motorsport даже пришлось оправдываться, объяснять, что национальность гонщика – это не аргумент.

«Mercedes – глобальная компания, поэтому мы не требуем, чтобы за рулём нашей машины сидел именно немецкий гонщик, – заявил Вольфф. – Мы хотим, чтобы в нашей команде выступал тот, кто быстрее всех. Я мечтаю о том, чтобы "Серебряные стрелы" и после того, как мы сойдём со сцены, ещё долго оставались первыми. В своё время так было с Ferrari: в Италии у команды культовый статус, эта легенда складывалась на протяжении десятилетий, а кто пилотировал машины Скудерии, совершенно не важно…»

Также Тото Вольфф дал понять, что нормальная рабочая атмосфера в команде – один из ключевых факторов, от которых зависит победа в чемпионате в 2017 году: «Если оба пилота понимают, насколько это важно, то вам не приходится заниматься улаживанием конфликтов, которые негативно сказываются на общем настрое. Раньше вечная проблема была в том, что один из гонщиков был доволен, а второй – жутко расстроен. Сейчас в команде всё по-новому, и мы можем уделять время каким-то другим вещам. Но вопрос в том, что будет дальше? Хотим ли мы сохранить этот сбалансированный вариант? Или для нас всё-таки лучше, когда между гонщиками идёт атомная война?..»

Автор текста в немецком Auto Bild совершенно справедливо заключает, что для болельщиков и для Формулы 1 в целом «атомный» вариант намного интереснее.

По материалам: f1news
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