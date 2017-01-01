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В Mercedes рассказали, как команде помогла неудача в Монако

В Mercedes рассказали, как команде помогла неудача в Монако

Пять первых Гран-при принесли Mercedes три победы, но майский уик-энд в Монако сложился неудачно: Валттери Боттас финишировал только четвертым, Льюис Хэмилтон и вовсе стал седьмым после квалификации на 13-м месте. Для главных соперников из Ferrari гонка в Монте-Карло принесла победный дубль. 

Однако спад штутгартской команды оказался кратковременным: за четыре следующих этапа они выиграли еще три раза, а к началу летних каникул 17-очковое отставание от Скудерии превратилось в 39-очковое преимущество. 

В Mercedes называли машину W08 «капризной дивой», так как она очень чувствительна к настройкам. Но технический директор Джеймс Эллисон признался – болезненная неудача в Монако оказалась очень полезной, так как позволила на ранней стадии сезона устранить ряд проблем шасси.  
«На трассе в Монако проявили себя лишь очень немногие сильные стороны нашей машины, зато почти все слабые, – объяснил Эллисо. – И это принесло нам большую пользу.

Мы смогли сконцентрироваться на тех проблемах, которые выявились. До Монако мы одержали несколько побед, во всех гонках кроме одной стартовали с поула. 

Машина была быстра, и в такой ситуации вы всегда успокаиваете себя, что с ней все в порядке. Но было очень важно увидеть проблемы, потому что нам очень не хочется вновь оказаться в такой же ситуации, как в Монако».
По материалам: motorsport.com
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