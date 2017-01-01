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В Mercedes рассказали о наличии запасного плана по составу пилотов

В Mercedes рассказали о наличии запасного плана по составу пилотов

Глава Mercedes Motorsport Тото Вольф заявил, что после прошлогоднего ухода Нико Росберга не может позволить себе не иметь запасного варианта будущего состава гонщиков, но отметил, что Хэмилтон и Боттас – приоритет для команды.

В конце 2016 года Mercedes застал врасплох уход действующего чемпиона Нико Росберга, который после завоевания титула решил закончить карьеру в Формуле-1.

В качестве замены немца команда переманила из Williams Валттери Боттаса. Его контракт истекает в этом году, и пока о продлении не объявлено, хотя ожидается, что новое соглашение будет подписано. Действующий контракт его напарника – Льюиса Хэмилтона – рассчитан до конца 2018 года.

По словам руководителя команды Тото Вольфа, помня о ситуации с Росбергом, он не считает гарантированным текущий состав пилотов в будущем.
«В Формуле-1 тебе точно нужен какой-то запасной вариант, план Б, – сказал Вольф Motorsport.com. – Даже при наличии контракта не факт, что все останется как есть. Обстоятельства могут измениться.

То, что мы имеем сейчас – это план А. Но потом нас может ждать множество различных поворотов, потому что рынок пилотов серьезно изменится в 2018 и 2019 годах. Очень важно рассматривать план Б и план В».

Вольф добавил: «Это очень многогранный вопрос. Существует множество разных ситуаций, в которых конкретный пилот может в итоге оказаться. Есть несколько способных гонщиков, которые могли бы выступать за Mercedes. Поэтому рассматривать нужно все сценарии».

Обсуждая кандидатуру молодого протеже Mercedes Паскаля Верляйна, который проводит сезон в Sauber, Вольф сказал: «Мы знали, что Паскаль – одна из возможностей. Но он слишком молод, чтобы "сжигать" его за рулем машины, способной выигрывать гонки, и ставить его против лучшего гонщика пелотона».

По материалам: motorsport.com
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