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Кристиан Хорнер: Система Halo – шаг к беспилотным машинам

Хорнер: Система Halo – шаг к беспилотным машинам

Кристиан Хорнер – один из последовательных критиков введения системы фронтальной защиты типа Halo, обязательное использование которой начнётся в 2018 году. По его мнению, в своём стремлении добиться абсолютной безопасности FIA в итоге может перейти к беспилотным гоночным автомобилям.

При этом руководитель Red Bull Racing понимает, что федерация вынуждена внедрить Halo под воздействием юридических обстоятельств, ведь если произойдёт авария с тяжёлыми последствиями, и расследование покажет, что их можно было избежать, если применять Halo, то ответственность ляжет на FIA. Однако Хорнер задаётся вопросом, где разумный предел инициатив, направленных на повышение безопасности?

«Если посмотреть на ситуацию в MotoGP, там ведь нет дуг безопасности или стабилизаторов, и тут возникает вопрос, – приводит слова Хорнера F1i.com. – Тревожит вот что: если и дальше двигаться в этом направлении, то безопаснее будет вообще обходиться без гонщика. Для чего он нужен? Машина может двигаться и в автономном режиме.

Но это противоречит самой идее спорта, потому что должен быть человеческий фактор, машиной должен управлять гонщик, который сознательно идёт на риск. Теперь же FIA как административный орган, облечённый ответственностью, будет решать, какой уровень риска считать приемлемым».

По материалам: f1news
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