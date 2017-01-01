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Роберт Кубица: Моя цель – получить контракт в Формуле-1

Роберт Кубица: Моя цель – получить контракт в Формуле-1

В среду Роберт Кубица успешно провел тесты в Венгрии в составе Renault, проехав 142 круга и показав четвертое время. Слухи, что поляк может вернуться за руль уже в Спа, заменив Джолиона Палмера, ходят давно, однако после тестов Роберт заявил, что не будет разочарован, если ему не предложат контракт.

Роберт Кубица: «Мне бы хотелось получить возможность выйти на старт, но реальность такова, что я не знаю, как будут дальше развиваться события. Нужно подождать и посмотреть. Если оценить, какого прогресса я добился за последние три месяца, то можно представить, что в будущем может многое произойти. Однако нужно оставаться реалистом – легко не будет.

Моя цель – получить контракт в Формуле-1, но я не знаю, будет ли у меня такой шанс. С уверенностью можно говорить только одно – если этого не произойдет, я не буду разочарован, поскольку объективно оцениваю нынешнюю ситуацию».
По материалам: f1news
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