Джеймс Аллен о разнице в подходах Mercedes и Ferrari

Британский журналист и комментатор Джеймс Аллен размышляет о том, как подходят к гонкам в двух ведущих командах в чемпионате Формулы-1 - Mercedes и Ferrari.
Один за всех
Все за одного
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