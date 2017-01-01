Джеймс Аллен о разнице в подходах Mercedes и Ferrari

Британский журналист и комментатор Джеймс Аллен размышляет о том, как подходят к гонкам в двух ведущих командах в чемпионате Формулы-1 - Mercedes и Ferrari.



«Это лишит меня очков в личном зачете, но я человек слова», - сказал Льюис Хэмилтон после финиша на четвёртом месте в Венгрии, подарив ещё три очка преимущества Себастьяну Феттелю. Контраст между тем, как подходят к гонкам в Mercedes и Ferrari, показался мне интересным.

При Тото Вольффе в Mercedes есть очевидное правило «сначала команда», когда все действуют в общих интересах, а не конкретного гонщика. Они действовали так все три года, когда напарником Хэмилтона был Росберг, действуют так и сейчас. У обоих гонщиков Mercedes есть шанс на чемпионский титул, в Венгрии команда выступила гарантом «сделки», предложенной Хэмилтоном.Оставшись без радиосвязи в ключевой момент гонки и застряв за Боттасом. Когда связь появилась, Льюис предложил «сделку» – он попросил команду передать Валттери, чтобы тот его пропустил, пообещав вернуть позицию, если ему не удастся опередить Райкконена.Так и поступили. Но после обмена позициями Валттери был не слишком быстр на шинах Soft и терял время при обгоне круговых, оказавшись в итоге в семи секундах позади в конце гонки. Позади его прессинговал Макс Ферстаппен, ехавший в хорошем темпе на более свежей резине. Попытка вернуть позицию в такой ситуации была связана с риском.Подобные «сделки» уже использовались Mercedes прежде, это правильный подход, позволяющий избежать конфликтов в команде, вроде того, что был у Force India в Канаде.После гонки Тото Вольфф заявил, что в конце сезона их подход могут назвать наивным, если этих трёх очков Хэмилтону не хватит для титула, но команда придерживалась тех же принципов, когда выиграла три чемпионата мира подряд.Мне кажется, в этой ситуации можно было использовать несколько другую схему, поставив перед Валттери условие – оставаться позади Хэмилтона в пределах какого-то числа секунд, чтобы Льюис вернул позицию в случае неудачной атаки.Но это было в интересах команды – дать своему самому быстрому в этот день гонщику возможность прессинговать Ferrari. На шинах Soft Льюис был явно быстрее.

У Ferrari иной подход. Их главная цель – титул в личном зачёте. Они тоже знали о «сделке» между гонщиками Mercedes и использовали Райкконена для прикрытия Феттеля, у которого возникли проблемы с рулевым управлением.Поскольку в Спа преимущество, скорее всего, вновь вернётся к Mercedes, для Ferrari было важно заработать максимум возможных очков на подходившей их машинам трассе. На не совсем исправной машине Феттель отлично справился, но без прикрывавшего тыл Райкконена мог проиграть.В Ferrari традиционно поддерживают только одного гонщика в борьбе за титул, и в Венгрии мы увидели ещё одно яркое тому подтверждение. Но этот подход в Ferrari не особенно афишируют по сравнению с хорошо известным командным подходом Mercedes.Используя эту философию, в Ferrari всё сделали верно, хотя был определённый риск – если бы Райкконен ошибся и Хэмилтон вышел вперёд, то Феттель мог стать для него лёгкой добычей.Любопытно, что машина Ferrari не теряет эффективность позади другой машины, может долго ехать почти вплотную, не перегревая шины и мотор. Это может помочь им в некоторых гонках второй половины сезона.Райкконен знает подход Ferrari. Очень жаль, что великий гонщик и чемпион вынужден играть такую роль, но взамен он получает гонорар и возможность выступать в сильной команде. Вероятно, его оставят в команде ещё на сезон, пока Ferrari готовит Шарля Леклера, чтобы его заменить. Если Феттель в этом году выиграет титул, значит подход Ferrari сработал. Впрочем, здесь ещё много «если».