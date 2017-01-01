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Джеймс Аллен о разнице в подходах Mercedes и Ferrari

Британский журналист и комментатор Джеймс Аллен размышляет о том, как подходят к гонкам в двух ведущих командах в чемпионате Формулы-1 - Mercedes и Ferrari.


Джеймас Аллен: «Это лишит меня очков в личном зачете, но я человек слова», - сказал Льюис Хэмилтон после финиша на четвёртом месте в Венгрии, подарив ещё три очка преимущества Себастьяну Феттелю. Контраст между тем, как подходят к гонкам в Mercedes и Ferrari, показался мне интересным.

Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон (Mercedes)

Один за всех
При Тото Вольффе в Mercedes есть очевидное правило «сначала команда», когда все действуют в общих интересах, а не конкретного гонщика. Они действовали так все три года, когда напарником Хэмилтона был Росберг, действуют так и сейчас. У обоих гонщиков Mercedes есть шанс на чемпионский титул, в Венгрии команда выступила гарантом «сделки», предложенной Хэмилтоном.

Оставшись без радиосвязи в ключевой момент гонки и застряв за Боттасом. Когда связь появилась, Льюис предложил «сделку» – он попросил команду передать Валттери, чтобы тот его пропустил, пообещав вернуть позицию, если ему не удастся опередить Райкконена.

Так и поступили. Но после обмена позициями Валттери был не слишком быстр на шинах Soft и терял время при обгоне круговых, оказавшись в итоге в семи секундах позади в конце гонки. Позади его прессинговал Макс Ферстаппен, ехавший в хорошем темпе на более свежей резине. Попытка вернуть позицию в такой ситуации была связана с риском.

Подобные «сделки» уже использовались Mercedes прежде, это правильный подход, позволяющий избежать конфликтов в команде, вроде того, что был у Force India в Канаде.

После гонки Тото Вольфф заявил, что в конце сезона их подход могут назвать наивным, если этих трёх очков Хэмилтону не хватит для титула, но команда придерживалась тех же принципов, когда выиграла три чемпионата мира подряд.

Мне кажется, в этой ситуации можно было использовать несколько другую схему, поставив перед Валттери условие – оставаться позади Хэмилтона в пределах какого-то числа секунд, чтобы Льюис вернул позицию в случае неудачной атаки.

Но это было в интересах команды – дать своему самому быстрому в этот день гонщику возможность прессинговать Ferrari. На шинах Soft Льюис был явно быстрее.

Кими Райкконен и Себастьян Феттель (Ferrari)

Все за одного
У Ferrari иной подход. Их главная цель – титул в личном зачёте. Они тоже знали о «сделке» между гонщиками Mercedes и использовали Райкконена для прикрытия Феттеля, у которого возникли проблемы с рулевым управлением.

Поскольку в Спа преимущество, скорее всего, вновь вернётся к Mercedes, для Ferrari было важно заработать максимум возможных очков на подходившей их машинам трассе. На не совсем исправной машине Феттель отлично справился, но без прикрывавшего тыл Райкконена мог проиграть.

В Ferrari традиционно поддерживают только одного гонщика в борьбе за титул, и в Венгрии мы увидели ещё одно яркое тому подтверждение. Но этот подход в Ferrari не особенно афишируют по сравнению с хорошо известным командным подходом Mercedes.

Используя эту философию, в Ferrari всё сделали верно, хотя был определённый риск – если бы Райкконен ошибся и Хэмилтон вышел вперёд, то Феттель мог стать для него лёгкой добычей.

Любопытно, что машина Ferrari не теряет эффективность позади другой машины, может долго ехать почти вплотную, не перегревая шины и мотор. Это может помочь им в некоторых гонках второй половины сезона.

Райкконен знает подход Ferrari. Очень жаль, что великий гонщик и чемпион вынужден играть такую роль, но взамен он получает гонорар и возможность выступать в сильной команде. Вероятно, его оставят в команде ещё на сезон, пока Ferrari готовит Шарля Леклера, чтобы его заменить. Если Феттель в этом году выиграет титул, значит подход Ferrari сработал. Впрочем, здесь ещё много «если».
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