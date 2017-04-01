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Формула-1. Феттель выиграл Гран-при Венгрии

Формула-1. Феттель выиграл Гран-при Венгрии

Сегодня, 30 июля, на автодроме Хунгароринг  на одиннадцатом этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1  – Гран-при Венгрии состоялась гонка.

Победный дубль сделали гонщики из команды Ferrari. Победил, стартовавший с поула немецкий пилот Себастьян Феттель, проехав дистанцию 306,630 км (70 кругов) за 1 час 39 минут 46.713 секунды. Для Феттеля это четвертая победа в сезоне и 46-я в карьере.
Финн Кими Райкконен уступил напарнику 0.908 секунды. Третьим поднялся на подиум финн Валттери Боттас (Mercedes), проиграв победителю 12.462 секунды.

Ведущий борьбу за титул британец Льюис Хэмилтон (Mercedes) финишировал четвертым с отставанием 12.885 секунды.

Автором лучшего круга стал Фернандо Алонсо (McLaren), проехав предпоследний, 69-й круг за 1 минуту 20.182 секунды.

Не финишировали Даниэль Риккардо (Red Bull), Ромен Грожан (Haas), Пол ди Реста (Williams) и Нико Хюлькенберг (Renault).

В личном зачете лидерство упрочил Себастьян Феттель (202 очка), его преимущество над Льюисом Хэмилтоном увеличилось с 1 до 14 очков. Третье место по-прежнему у Валттери Боттаса (169).
 
В Кубке конструкторов продолжает  лидировать Mercedes AMG Petronas F1 Team (357), но преимущество над Scuderia Ferrari сократилось с 55-ти очков до 39-ти. На третьей позиции по-прежнему Red Bull Racing (184).

Формула-1. 11-й этап. Гран-при Венгрии. Автодром Хунгароринг Будапешт (Венгрия). 30 июля
Гонка (70 кругов, 306.630 км)
1. Себастьян Феттель (Ferrari)  - 1:39:46.713
2. Кими Райкконен (Ferrari) +0.908
3. Валттери Боттас (Mercedes) +12.462
4. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +12.885
5. Макс Ферстаппен (Red Bull) +13.276
6. Фернандо Алонсо (McLaren) +1:11.223
7. Карлос Сайнс (Toro Rosso) +1 круг
8. Серхио Перес (Force India) +1круг
9. Эстебан Окон (Force India) +1круг
10. Стоффель Вандорн (McLaren) + 1 круг
11. Даниил Квят (Toro Rosso) + 1 круг
12. Джолион Палмер (Renault) +1 круг
13. Кевин Магнуссен (Haas) +1 круг
14. Лэнс Стролл (Williams) + 1 круг
15. Паскаль Верляйн (Sauber) + 2 круга
16. Маркус Эрикссон (Sauber) + 2 круга

Лучший круг: Фернандо Алонсо (McLaren) 1:20.182 (69 круг).

Не финишировали
Даниэль Риккардо (Red Bull) – авария (1)
Ромен Грожан (Haas) – крепление колеса (22)
Пол ди Реста (Williams) – мех. проблемы (61)
Нико Хюлькенберг (Renault)

Положение в чемпионате (после 11-го этапа)
Личный зачет
1 (1). Себастьян Феттель (Ferrari)  - 202 очка
2 (2). Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 188
3 (3). Валттери Боттас (Mercedes)  - 169
4 (4).  Даниэль Риккардо (Red Bull) – 117
5 (5).  Кими Райкконен (Ferrari) – 116
6 (6). Макс Ферстаппен (Red Bull) – 67
7 (7). Серхио Перес (Force India) – 56
8 (8). Эстебан Окон (Force India) -  45
9 (9). Карлос Сайнс-младший (Toro Rosso) – 35
10 (10). Нико Хюлькенберг (Renault Sport Formula 1 Team) – 26
11 (10). Фелипе Масса (Williams)  - 23
12 (12). Лэнс Стролл (Williams) - 18
13 (13). Ромен Грожан (Haas F1 Team) – 18
14 (14). Карлос Магнусен (Haas) – 11
15 (17). Фернандо Алонсо (McLaren) - 10
16 (15). Паскаль Верляйн (Sauber) -5
17 (16). Даниил Квят (Toro Rosso)  - 4
18. Стоффель Вандорн (McLaren) - 1

Кубок конструкторов
1 (1). Mercedes AMG Petronas F1 Team – 357 очков
2 (2).  Scuderia Ferrari – 318
3 (3). Red Bull Racing – 184
4 (4). Sahara Force India F1 Team – 101
5 (5). Williams Martini Racing – 41
6 (6). Scuderia Toro Rosso – 39
7 (7). Haas F1 Team – 29
8 (8). Renault Sport Formula 1 Team – 26
9 (10). McLaren Honda Formula 1 Team - 11
10 (9). Sauber F1 Team – 5
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