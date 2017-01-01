Формула-1. Гран-при Венгрии. Феттель выиграл квалификацию

Формула-1. 11-й этап. Гран-при Венгрии. 29 июля

Выбыли во втором сегменте:

Выбыли в первом сегменте:

Сегодня, 29 июля, на одиннадцатом этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1 – Гран-при Венгрии состоялась квалификация.Поул завоевал лидер текущего чемпионата, немецкий пилот Себастьян Феттель за рулем Ferrari, проехав лучший круг за 1 минуту 17.244 секунды. Для Феттеля это второй поул в сезоне и 48-й в карьере. С ним с первого ряда в гонке будет стартовать его напарник финн Кими Райкконен - +0.168.Второй ряд стартовой решетки займут гонщики Mercedes – Валттери Боттас - + 0.254 и Льюис Хэмилтон - +0.417.С третьего ряда стартуют пилоты из команды Red Bull - Макс Ферстаппен - +0.521 и Даниэль Риккардо - +0.542.Впервые в сезоне оба гонщика McLaren пробились в финал квалификации, Нико Хюлкенберг показал седьмое время, но потеряет пять мест на старте за замену коробки передач. Фернандо Алонсо в квалификации был восьмым - +1.273.Гонка Гран-при Венгрии состоится в воскресенье, 30 июля, и начнется в 15:00 по киевскому времени.1. Себастьян Феттель (Ferrari) — 1:16.2762. Кими Райкконен (Ferrari) +0.1683. Валттери Боттас (Mercedes) +0.2544. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +0.4175. Макс Ферстаппен (Red Bull) +0.5216. Даниэль Риккардо (Red Bull») +0.5427. Нико Хюлькенберг (Renault) +1.1928. Фернандо Алонсо (McLaren) +1.2739. Стоффель Вандорн (McLaren) +1.61810. Карлос Сайнс-младший (Toro Rosso) +2.03511. Джолион Палмер (Renault)12. Эстебан Окон (Force India)13. Даниил Квят (Toro Rosso)14. Серхио Перес (Force India)15. Ромен Грожан (Haas)16. Кевин Магнуссен (Haas)17. Лэнс Стролл (Williams)18. Паскаль Верляйн (Sauber)19. Пол ди Реста (Williams)20. Маркус Эрикссон (Sauber)