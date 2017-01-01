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Формула-1. Гран-при Венгрии. Феттель выиграл квалификацию

Формула-1. Гран-при Венгрии. Феттель выиграл квалификацию

Сегодня, 29 июля, на одиннадцатом этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1  – Гран-при Венгрии состоялась квалификация.

Поул завоевал лидер текущего чемпионата, немецкий пилот Себастьян Феттель за рулем Ferrari, проехав лучший круг за 1 минуту 17.244 секунды. Для Феттеля это второй поул в сезоне и 48-й в карьере. С ним с первого ряда в гонке будет стартовать его напарник финн Кими Райкконен - +0.168.
Второй ряд стартовой решетки займут гонщики Mercedes – Валттери Боттас - + 0.254 и Льюис Хэмилтон - +0.417.

С третьего ряда стартуют пилоты из команды Red Bull - Макс Ферстаппен - +0.521 и Даниэль Риккардо - +0.542.

Впервые в сезоне оба гонщика McLaren пробились в финал квалификации, Нико Хюлкенберг показал седьмое время, но потеряет пять мест на старте за замену коробки передач. Фернандо Алонсо  в квалификации был восьмым - +1.273.
 
Гонка Гран-при Венгрии состоится в воскресенье, 30 июля, и начнется в 15:00 по киевскому времени.

Формула-1. 11-й этап. Гран-при Венгрии. 29 июля
Квалификация
1. Себастьян Феттель (Ferrari) — 1:16.276
2. Кими Райкконен (Ferrari) +0.168
3. Валттери Боттас (Mercedes) +0.254
4. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +0.417
5. Макс Ферстаппен (Red Bull) +0.521
6. Даниэль Риккардо (Red Bull») +0.542
7. Нико Хюлькенберг (Renault) +1.192
8. Фернандо Алонсо (McLaren) +1.273
9. Стоффель Вандорн (McLaren) +1.618
10. Карлос Сайнс-младший (Toro Rosso) +2.035

Выбыли во втором сегменте:
11. Джолион Палмер (Renault)
12. Эстебан Окон (Force India)
13. Даниил Квят (Toro Rosso)
14. Серхио Перес (Force India)
15. Ромен Грожан (Haas)

Выбыли в первом сегменте:
16. Кевин Магнуссен (Haas)
17. Лэнс Стролл (Williams)
18. Паскаль Верляйн (Sauber)
19. Пол ди Реста (Williams)
20. Маркус Эрикссон (Sauber)

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