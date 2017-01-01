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Формула-1. Гран-при Венгрии. Риккардо – лучший во второй сессии свободных заездов

Формула-1. Гран-при Венгрии. Риккардо – лучший во второй сессии свободных заездов

Сегодня, 28 июля, стартовал одиннадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1  – Гран-при Венгрии.  Состоялась вторая сессия свободных заездов.

Протокол, как и в первой сессии, возглавил австралийский пилот из команды Red Bull Даниэль Риккардо, который проехал 32 круга и лучший из них за 1 минуту 18.456 секунды. Второе время на круге показал лидер текущего чемпионата, немецкий гонщик из команды Ferrari Себастьян Феттель (28) - +0.183. Первую тройку замкнул финн Валттери Боттас (33) за рулем Mercedes - +0.201

Наибольшую дистанцию проехал Даниил Квят (Toro Rosso) – 37 кругов.

Третья сессия свободных заездов и квалификация состоятся в субботу, 29 июля, и начнутся в 12:00 и 15:00 соответственно по киевскому времени.

Формула-1. 11-й этап. Гран-при Венгрии. 28 июля
Вторая сессия свободных заездов
1. Даниэль Риккардо (Red Bull) — 1:18.455 (32 круга)
2. Себастьян Феттель (Ferrari) +0.18328(
3. Валттери Боттас (Mercedes) +0.201 (33)
4. Кими Райкконен (Ferrari) +0.300 (28)
5. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +0.324 (31)
6. Макс Ферстаппен (Red Bull) +0.496 (25)
7. Нико Хюлькенберг (Renault) +1.259 (33)
8. Фернандо Алонсо (McLaren) +1.360 (31)
9. Карлос Сайнс-младший (Toro Rosso) +1.379 (35)
10. Стоффель Вандорн (McLaren) +1.454 (18)
11. Эстебан Окон (Force India) +1.671 (34)
12. Серхио Перес (Force India) +1.811 (33)
13. Даниил Квят (Toro Rosso) +2.122 (37)
14. Лэнс Стролл (Williams) +2.336 (31)
15. Фелипе Масса (Williams) +2.414 (22)
16. Джолион Палмер (Renault) +2.720 (12)
17. Кевин Магнуссен (Haas) +2.890 (11)
18. Ромен Грожан (Haas) +3.049 (25)
19. Маркус Эрикссон (Sauber) +3.104 (31)
20. Паскаль Верляйн (Sauber) +3.267 (16)
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