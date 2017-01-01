Формула-1. Гран-при Венгрии. Риккардо – лучший во второй сессии свободных заездов

Формула-1. 11-й этап. Гран-при Венгрии. 28 июля

Сегодня, 28 июля, стартовал одиннадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1 – Гран-при Венгрии. Состоялась вторая сессия свободных заездов.Протокол, как и в первой сессии, возглавил австралийский пилот из команды Red Bull Даниэль Риккардо, который проехал 32 круга и лучший из них за 1 минуту 18.456 секунды. Второе время на круге показал лидер текущего чемпионата, немецкий гонщик из команды Ferrari Себастьян Феттель (28) - +0.183. Первую тройку замкнул финн Валттери Боттас (33) за рулем Mercedes - +0.201Наибольшую дистанцию проехал Даниил Квят (Toro Rosso) – 37 кругов.Третья сессия свободных заездов и квалификация состоятся в субботу, 29 июля, и начнутся в 12:00 и 15:00 соответственно по киевскому времени.1. Даниэль Риккардо (Red Bull) — 1:18.455 (32 круга)2. Себастьян Феттель (Ferrari) +0.18328(3. Валттери Боттас (Mercedes) +0.201 (33)4. Кими Райкконен (Ferrari) +0.300 (28)5. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +0.324 (31)6. Макс Ферстаппен (Red Bull) +0.496 (25)7. Нико Хюлькенберг (Renault) +1.259 (33)8. Фернандо Алонсо (McLaren) +1.360 (31)9. Карлос Сайнс-младший (Toro Rosso) +1.379 (35)10. Стоффель Вандорн (McLaren) +1.454 (18)11. Эстебан Окон (Force India) +1.671 (34)12. Серхио Перес (Force India) +1.811 (33)13. Даниил Квят (Toro Rosso) +2.122 (37)14. Лэнс Стролл (Williams) +2.336 (31)15. Фелипе Масса (Williams) +2.414 (22)16. Джолион Палмер (Renault) +2.720 (12)17. Кевин Магнуссен (Haas) +2.890 (11)18. Ромен Грожан (Haas) +3.049 (25)19. Маркус Эрикссон (Sauber) +3.104 (31)20. Паскаль Верляйн (Sauber) +3.267 (16)