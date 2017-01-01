Тото Вольфф: Самоуспокоенности в Mercedes быть не может

Перед началом венгерского уик-энда руководитель Mercedes Motorsport Тото Вольфф говорил об итогах Гран При Великобритании и ожиданиях от этапа на Хунгароринге…«Сезон преодолел экватор, а результаты в чемпионате близки к равновесию. В Кубке конструкторов у нас небольшой перевес, а в личном зачёте мы пока позади. Впрочем, кубков за первую половину сезона не выдают, так что пока это не имеет значения.Наш подход – рассматривать каждый уик-энд в отдельности, максимально хорошо готовиться к каждой гонке, прибавлять с каждой сессией. Когда я хожу по коридорам наших баз, я вижу на лицах сотрудников невероятную решимость, ещё большую чем прежде. Мы с нетерпением ждём продолжения борьбы.Для нас первая половина сезона получилась смешанной. С первых тестов было ясно, что борьба с Ferrari будет плотной и мы увидим один из классических сезонов. Поначалу пришлось непросто – никак не удавалось добиться оптимальной работы машины в разных условиях. Мы неудачно провели уик-энд в Монако, но поражения учат большему, чем победы – мы сделали выводы и смогли переломить ситуацию.Наши главные козыри – гонщики. Льюис в этом году превосходно выступил в Китае, Канаде и Сильверстоуне. Победа на домашней трассе получилась очень эмоциональной, я уверен, он и сейчас чувствует эту энергию. Каждый уик-энд мы видим, как серьёзно он настроен, каждый уик-энд он устанавливает новые рекорды. Он всегда хорошо выступал в Венгрии, но отлично понимает, что прошлые успехи не дают никаких гарантий. Нужно хорошо подготовиться, много работать и добиться результата в нужный момент.В другой машине Валттери Боттас воплощает в себе решимость и боевой дух Финляндии. У него сильный характер, стальные нервы и большой талант. Он пришел в команду очень поздно, но сейчас его талант начинает раскрываться. У меня есть ощущение, что он прибавляет с каждым Гран При и сейчас находится в ещё лучшей форме, чем в начале сезона. С радостью жду ещё большего прогресса до окончания этого чемпионата.Итак, мы отправляемся в Будапешт на заключительную гонку перед летним перерывом. Мы насладились фантастическим уик-эндом в Сильверстоуне, но он стал частью истории, а нам нужно вернуться к работе и максимально хорошо провести уже первую пятничную тренировку. Нужно помнить, что соперники настроены на борьбу. Никакой самоуспокоенности в Mercedes быть не может, мы твёрдо настроены добиться нужного результата».