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Тото Вольфф: Мы не будем мешать нашим гонщикам бороться

Тото Вольфф: Мы не будем мешать нашим гонщикам бороться

Руководитель Mercedes Motorsport Тото Вольфф прокомментировал итоги первой половины сезона и рассказал о задачах на вторую половину.

- Как вы оцениваете первую половину сезона?
- В целом всё идёт неплохо. Зимние тесты прошли не так, как мы ожидали, поэтому начало сезона получилось неровным. Мы не сразу смогли найти нужные настройки машины, но постепенно команда разбиралась с этим вопросом, и после крайне неудачного уик-энда в Монако нам удалось найти нужное направление.
Подобные неприятные моменты помогают в дальнейшем находить правильные решения, и после этого наши дела начали налаживаться.

- До летнего перерыва остаётся лишь одна гонка, и за лидерство в личном зачёте идёт очень напряжённая борьба. Правда, в зачёте Кубка конструкторов у Mercedes некоторое преимущество перед Ferrari. Насколько в психологическом плане важно выйти на августовские каникулы лидерами обоих зачётов чемпионата?
- Не думаю, что это так уж важно, по крайней мере, лично для меня, тем более, позади только половина сезона. Важно с каждым уик-эндом выступать всё лучше и лучше, ведь хотя мы лидируем в командном зачёте, в личном всё-таки на одно очко позади. Думаю, начинать считать очки можно, когда до конца сезона остаётся три или четыре гонки, а пока надо продолжать атаковать.

- Кто из гонщиков удивил вас в этом году? Или вы всё внимание уделяли только своей команде, только Льюису Хэмилтону и Валттери Боттасу?
- Многие команды удивили, например, Ferrari, которая очень хорошо поработала зимой. Также меня удивила Red Bull, потому что занимает не те позиции, какие ожидалось. При этом очень приятно наблюдать за выступлениями обоих гонщиков Force India. Иногда неплохо выглядит Haas…

- Можете ли вы как-то сравнить Нико Росберга и Валттери Боттаса, хотя понятно, что сделать это непросто…
- Они очень разные по характеру, Нико не пасовал перед трудностями, и если кто-то считает, что ему в жизни всё давалось легко, то это не так. Ему многое пришлось преодолеть на пути к успеху, но в итоге он смог осуществить свою мечту, после чего решил завершить карьеру.

Валттери – совсем другой, его интересуют только гонки, он не участвует ни в каких политических играх, это открытый и искренний человек. Я давно его знаю и не удивлён, что он так быстро нашёл общий язык с командой, ведь он мечтал оказаться за рулём конкурентоспособной машины. Теперь он получил то, что хотел, и упорно работает, трудится, не покладая рук, отлично справляясь со своей задачей.

- Оба ваших гонщика входят в число претендентов на титул. Будете ли вы как-то сдерживать Валттери, проще говоря, будет ли Mercedes применять командную тактику?
- Ответ отрицательный. Однозначно, что мы не будем вмешиваться в борьбу наших гонщиков. Под конец чемпионата может сложиться ситуация, когда математические шансы на титул останутся только у одного из них, если он выиграет все оставшиеся гонки… Но до этого момента мне бы хотелось видеть, как Льюис и Валттери соперничают на трассе.

- Какая из оставшихся гонок сезона вам больше всего нравится?
- Пожалуй, Гран При Венгрии, потому что я очень люблю Будапешт, атмосферу этого города… Но на самом деле, нет гонок, к которым у меня было бы какое-то негативное отношение.

- В календаре следующего сезона появится две новые гонки – вы рады возвращению Гран При Германии и Франции?
- Думаю, здорово, что возвращается немецкий этап, ведь это домашняя гонка Mercedes, но и Гран При Франции – это тоже прекрасно, ведь Поль-Рикар – очень хорошая трасса. Пока меня всё устраивает в календаре 2018 года, хотя нас ждут трудности, но в Формуле 1 легко не бывает.
По материалам: f1news
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