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Лауда и Марко критикуют решение FIA по Halo

Лауда и Марко критикуют решение FIA по Halo

19 июля Стратегическая группа Формулы 1 и FIA взяли курс на внедрение в следующем сезоне Halo – системы фронтальной защиты кокпита, вопреки позиции, изначально занятой подавляющим большинством команд, о чём мы уже рассказывали.

Немецкая газета Bild назвала ту единственную команду, которая голосовала за Halo – это была Ferrari. Ещё зимой, когда большинство гонщиков Формулы 1 высказались против такой системы, была предпринята попытка доработать альтернативную версию фронтальной защиты, первоначальный вариант которой, названный Aeroscreen, был разработан силами Red Bull Racing в прошлом году. Усовершенствованная конструкция, напоминающая фонарь кабины самолёта, получила новое название Shield и была опробована Себастьяном Феттелем в Сильверстоуне. Поскольку тесты признали неудачными, то уже через несколько дней FIA по сути заставила команды вернуться к теме Halo.

Ники Лауда, неисполнительный директор Mercedes AMG, не считает подобную поспешность оправданной: «Введение защиты кокпита – важное решение. Но эти системы ещё даже не были нормально испытаны. Мы создали машины нового поколения, внешний вид которых нравится и болельщикам, и гонщикам, а теперь придётся приделать к ним стальную раму.

Современные машины очень безопасны, и риск получить травму невелик, так что принятое решение не идёт на пользу Формуле 1. По-моему, это перебор, если говорить о повышении безопасности».

Ещё более категорично отреагировал Хельмут Марко, автоспортивный консультант Red Bull: «Это решение противоречит природе Формулы 1. Кроме того, в техническом плане оно весьма несовершенно. И пока неясно, что будет в ситуациях, если гонщик получит травму, и его необходимо извлечь из кокпита, или если машина загорится, ведь такая система может лишь создать проблемы».

По материалам: f1news
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