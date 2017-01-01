FIA добилась введения Halo, хотя команды были против

Вчера вечером стало известно решение FIA, принятое по итогам заседания Стратегической группы Формулы 1: с 2018 года на машинах должна появиться Halo – фронтальная защита кокпита.Немецкий эксперт Михаэль Шмидт, журналист издания Auto Motor und Sport, рассуждает о неоднозначности этого решения.Фактически FIA не оставила выбора ни командам, ни гонщикам, ни болельщикам: федерация упорно настаивала, что уже в следующем году машины должны быть оборудованы либо Halo, либо Shield, альтернативным вариантом фронтальной защиты кокпита. Но, поскольку он явно несовершенен и нуждается в значительных доработках, значит, придётся принять Halo. И это несмотря на то, что девять из десяти команд были против. Больше половины гонщиков тоже не в восторге от такой перспективы, судя по итогам опроса, проведённого ещё зимой, которые, впрочем, не афишировались.Считается, что защита типа Halo сможет повысить безопасность на 18%, защищая гонщика от попадания крупных обломков или при авариях. Возможно, в случае с ударом оторвавшегося от машины колеса, эти расчёты и верны, но крепления с каждым годом становятся всё прочнее, а в 2018 году будет внедрён дополнительный третий трос безопасности, который будет удерживать колесо в случае аварии.Однако в случае внедрения Halo наверняка вырастут специфические риски, например, если машина перевернётся и загорится, гонщику труднее будет выбраться из кокпита, но вероятность таких происшествий невелика. Кроме того, Halo не сможет защитить от попадания небольшого обломка или предмета, как это было в случае с травмой, полученной Фелипе Массой в квалификации на Хунгароринге в 2009 году.Аргументы, что некий внешний объект может удариться о Halo и отрикошетить в другую часть тела гонщика, менее защищённую, чем голова, или что эта система защиты может быть повреждена при сильном боковом ударе, в результате чего гонщик может получить ещё более серьёзную травму, были отметены FIA как несущественные.Как бы то ни было, на машине система Halo выглядит чужеродным элементом, который никак не гармонирует с общей конструкцией шасси. Не успели все порадоваться, что техника нового поколения действительно выглядит впечатляюще, агрессивно и стремительно, как уже в следующем году эта гармония будет нарушена.Если говорить о болельщиках, то можно представить, как они отнесутся к появлению такой защиты, которая наполовину скроет шлем гонщика, которого и так плохо видно. Для многих поклонников автоспорта Формула 1 – это машины с открытым кокпитом, а когда появляются странные решения, вызывающие сложные эмоции, от недоумения до полного отторжения, вряд ли это будет способствовать росту популярности чемпионата.Причём FIA намерена продвигать Halo и дальше, в будущем эти системы должны появиться и в других гоночных категориях, вплоть до картинга. Вопреки всем аргументам против, FIA прибегла к политике диктата, упирая на необходимость повышения безопасности, и Жан Тодт занял очень жёсткую позицию. Она сводится к тому, что каждая жизнь, которая может быть спасена, должна быть спасена.По мнению Шмидта, этот довод одновременно и правильный, и некорректный. Правильный, потому что он действительно вполне очевиден. А неверен потому, что автоспорт по определению сопряжён с риском. Если FIA намерена добиться 100-процентной безопасности, тогда придётся ограничить скорость на гоночных трассах до 100 км/ч. А ещё лучше перейти на беспилотные автомобили. Поэтому 19 июля – чёрный день в истории автоспорта.