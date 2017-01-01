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Исполнительный директор McLaren: Соперники не хотят, чтобы мы их догнали
Исполнительный директор McLaren: Соперники не хотят, чтобы мы их догналиMcLaren третий год преследуют проблемы с силовой установкой, и команде крайне редко удаётся пробиваться в первую десятку в квалификациях и гонках. За первую половину этого сезона она заработала всего два очка и занимает последнюю строчку в Кубке конструкторов. Все эти проблемы привели к появлению слухов о возможном расставании McLaren и Honda. Но исполнительный директор британской компании Зак Браун считает, что если McLaren откажется от японских двигателей, есть риск, что договориться с Mercedes или Ferrari не удастся.

Зак Браун: «McLaren – крупная команда, и мы знаем, как выигрывать гонки и титулы, поэтому я считаю, что хотя большинство команд сочувствуют нам в такой ситуации, их вполне устраивают наши проблемы. Они не хотят, чтобы мы сократили отставание, и их позицию можно понять.

Работа с Honda продолжается, мы обсуждали множество разных сценариев и считаем, что в итоге они могут справиться с задачей – они уже делали это прежде. Но нам нужны более высокие темпы развития.

Работа с машиной для следующего сезона начинается уже сейчас, однако она не может далеко продвинуться, пока вы не определитесь с архитектурой нового шасси. Поэтому я считаю, что к летнему перерыву или сразу после него нам и Honda надо определиться с будущим – времени остаётся не так много.

Мы не можем оставаться неконкурентоспособными – McLaren не для этого участвует в гонках. Прошло три года, так что мы должны увидеть серьезный прогресс в повышении мощности силовой установки или найти другие способы достичь цели. Как и Фернандо Алонсо, мы хотим побеждать в гонках и подниматься на подиум, а на данный момент мы не можем этого сделать, значит, что-то надо изменить».
По материалам: f1news
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