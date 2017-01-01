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Тото Вольф исключил возможность перехода Хэмилтона в Ferrari

Тото Вольфф и Льюис Хэмилтон

Версии о том, что Льюис Хэмилтон заинтересован в долгосрочном контракте с Ferrari, появились в СМИ по ходу недавнего уик-энда в Сильверстоуне, который закончился уверенной победой пилота Mercedes, чей нынешний контракт действует до конца 2018 года.

По словам Тото Вольфа, эти слухи не имеют никакого отношения к реальности.

«Не знаю, кто говорит о Льюисе и Ferrari, но это не кто-то из команды и не он сам, – сказал австриец. – Все, что сказал Льюис – что он является поклонником Ferrari, как и все мы. И что это команда, выступать за которую хотел бы каждый пилот. И точка.

Сейчас он в очень хорошем месте, управляет быстрейшей на настоящий момент машиной, и это Mercedes.

У нас есть контракт, который действует еще полтора года, и до настоящего времени у нас была самая хорошая командная динамика. Все посторонние разговоры не имеют для меня никакого значения. Никакого».
По материалам: motorsport.com
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