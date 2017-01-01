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Тото Вольфф о контракте с Валттери Боттасом

Тото Вольфф о контракте с Валттери Боттасом

По словам Тото Вольффа, продлить контракт с Валттери Боттасом в Mercedes могут без особых раздумий, тем не менее решение о составе команды на следующий год будет приниматься только после августовского перерыва.

Финский гонщик прекрасно провёл Гран-при Великобритании, пробившись на второе место, хотя стартовал только девятым после штрафа за замену коробки передач и в итоге помог команде завоевать победный дубль.

После финиша гонки директора Mercedes Motorsport спросили о перспективах Боттаса, и он дал понять, что велика вероятность, что контракт будет продлён, однако сделал оговорку: «Сделать это можно практически не задумываясь. Но мне хотелось бы сложить воедино все элементы пазла, ведь речь идёт не только о 2018 годе. Думаю, это вполне логичный подход.

Надо смотреть вперёд и стараться предвидеть, что будет происходить в 2019-м и 2020-м, взвесить все возможности и риски. Надеюсь, гонка в Венгрии тоже пройдёт хорошо, и после этого, уже на отдыхе, я собираюсь спокойно подумать о том, что пойдёт на пользу команде, а от каких решений стоит воздержаться».

После десяти этапов сезона Боттас занимает 3-ю строчку в личном зачёте, уступая Льюису Хэмилтону 22 очка. В этом году он уже одержал две победы и ещё пять раз поднимался на подиум – можно с уверенностью сказать, что Валттери оказался прекрасной заменой Нико Росбергу, прошлогоднему чемпиону мира. Однако в Mercedes ему был предложен контракт только на один сезон.

Вероятно, в Mercedes не торопятся продлевать контракт с финном в том числе и потому, что сначала хотят понять настроения Льюиса Хэмилтона. В паддоке поговаривали, что после 2019 года трёхкратный чемпион мира может продолжить карьеру в Ferrari, тогда как в Mercedes проявляют интерес к Себастьяну Феттелю.
По материалам: f1news
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