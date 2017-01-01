Валттери Боттас: Моя цель – долгосрочный контракт с Mercedes

В Сильверстоуне Валттери Боттас финишировал вторым, в четвертой гонке подряд поднявшись на подиум. В интервью финн подвел итоги Гран-при Великобритании и ответил на вопрос, когда ждать новостей о продлении контракта с чемпионской командой…
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