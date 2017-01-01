Валттери Боттас: Моя цель – долгосрочный контракт с Mercedes

В Сильверстоуне Валттери Боттас финишировал вторым, в четвертой гонке подряд поднявшись на подиум. В интервью финн подвел итоги Гран-при Великобритании и ответил на вопрос, когда ждать новостей о продлении контракта с чемпионской командой…- Обгону предшествует борьба, и когда удается всё сделать правильно, испытываешь радость. Кроме того, обгон Себастьяна был важен и с точки зрения ситуации в чемпионате – и для команды, и для меня, и для напарника. Да, я был доволен.- Да, я думал, что такой результат возможен. Конечно, мне повезло в конце с проколом у Кими – это очень помогло, поскольку в нормальной ситуации было бы сложно его опередить, отыграв несколько секунд. Возможно, причиной его проблем стало то, что он пытался прибавить в конце, когда я его догонял, а на этой трассе легко перегреть шины, когда они начинают скользить. Возможно, он перестарался.Перед гонкой я не ставил перед собой каких-то ограничений по возможному результату, поскольку в Формуле-1 возможно все, что угодно. Команда идеально сработала – у нас была отличная стратегия, мы с самого старта контролировали ситуацию. Я доволен сегодняшним результатом.- Конечно, в квалификации это сказалось на мне, особенно в тех условиях, но сегодня при старте с девятого места после штрафа за замену коробки передач на шинах Soft, я был быстрее соперников впереди, так что старт на этом составе был правильным решением.Решение стартовать на Soft помогло гораздо позже лидеров провести пит-стоп. В конце у меня оказались более свежее шины, и я мог атаковать. Именно это и позволило обогнать Себастьяна, а потом оказать прессинг на Кими.- Прежде чем делать заявления, нам нужно обсудить и подписать контракт! (смеётся) Середина сезона позади, не так много времени осталось до летнего перерыва, так что вскоре начнутся переговоры. В ближайшие недели не ожидается никаких заявлений, но, как я говорил раньше, для меня первостепенная задача – долгосрочные отношения с командой, именно этого я и хочу. Предстоит подождать еще несколько недель, но я уже обозначил свою цель.- Нет, мы не можем считать, что всегда быстрее. Нужно твердо стоять на ногах и постоянно модернизировать машину. Трасса в Сильверстоуне – специфичная, да и несколько последних этапов прошли на скоростных трассах, тогда как этап в Будапеште пройдет на трассе совсем другого типа, где медленные повороты и очень высокая температура асфальта.Мы не едем на следующий этап с полной уверенностью, мы знаем, что многое должны сделать. Мы должны прибавить и можем это сделать. Впереди интересная борьба, ход которой зависит от особенностей трассы.