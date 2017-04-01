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Формула-1. Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании и завоевал пятый «Большой шлем»

Формула-1. Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании и завоевал пятый «Большой шлем»

Сегодня, 16 июля, в Великобритании на десятом этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1 -

Гонщики из команды Mercedes сделали победный дубль. Выиграл гонку, стартовавший с поула трехкратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон, проехав 306.198 км (52 круга) за 1 час 21 минуту 27.430 секунды. Для британца эта победа стала четвертой в сезоне и 57-й в карьере. Кроме того, Хэмилтон завоевал  пятый «Большой шлем» в карьере (лучшее время круга в квалификации и гонке, лидировал в гонке от старта до финиша и одержал в ней победу).
Финн Валттери Боттас, стартовавший после штрафа на девятом месте, уступил напарнику 14.063 секунды. Третьим на подиум  поднялся финн Кими Райкконен (Ferrari), проиграв победителю 36.570 секунды.

Лидер текущего чемпионата, четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель (Ferrari) занял седьмое место с отставанием от Хэмилтона  - 93.989 секунды.

Автором лучшего круга стал Льюис Хэмилтон - 1:30.621 (48 круг).

Не финишировали Фернандо Алонсо (McLaren) и Карлос Сайнс-младший (Toro Rosso). Джолион Палмер (Renault) не стартовал из-за проблем с тормозами.

В личном зачете лидерство сохранил Себастьян Феттель (177 очков), но его преимущество над Льюисом Хэмилтоном сократилось  с 20-ти очков до одного. Третье место по-прежнему у Валттери Боттаса (154).
 
В Кубке конструкторов продолжает  лидировать  Mercedes AMG Petronas F1 Team (330), увеличив преимущество над Scuderia Ferrari с 33-х до 55-ти очков. На третьей позиции по-прежнему Red Bull Racing (174).

Формула-1. Десятый этап. Гран-при Великобритании. 16 июля
Гонка (52 круга, 306.198 км)
1. Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 1:21:27.430
2. Валттери Боттас (Mercedes) +14.063
3. Кими Райкконен (Ferrari) +36.570
4. Макс Ферстаппен (Red Bull) +52.125
5. Даниэль Риккардо (Red Bull) +65.955
6. Нико Хюлькенберг (Renault) +68.109
7. Себастьян Феттель (Ferrari) +93.989
8. Эстебан Окон (Force India) +1 круг
9. Серхио Перес (Force India) +1 круг
10. Фелипе Масса (Williams) +1 круг
11. Стоффель Вандорн (McLaren) +1 круг
12. Кевин Магнуссен (Haas) +1 круг
13. Ромен Грожан (Haas) +1 круг
14. Маркус Эрикссон (Sauber) +1 круг
15. Даниил Квят (Toro Rosso ) +1 круг
16. Лэнс Стролл (Williams) +1 круг
17. Паскаль Верляйн (Sauber) +1 круг

Лучший круг: Льюис Хэмилтон (Mercedes) 1:30.621 (48 круг)

Не финишировали
Фернандо Алонсо (McLaren) – мотор (34 круг)
Карлос Сайнс-младший (Toro Rosso) – авария (1)
Джолион Палмер (Renault) – тормоза – не стартовал

Положение в чемпионате (после девятого этапа)
Личный зачет
1 (1). Себастьян Феттель (Ferrari)  - 177 очков
2 (2). Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 176
3 (3). Валттери Боттас (Mercedes)  - 154
4 (4).  Даниэль Риккардо (Red Bull) – 117
5 (5).  Кими Райкконен (Ferrari) – 98
6 (7). Макс Ферстаппен (Red Bull) – 57
7 (6). Серхио Перес (Force India) – 52
8 (8). Эстебан Окон (Force India) -  43
9 (9). Карлос Сайнс-младший (Toro Rosso) – 29
10 (12). Нико Хюлькенберг (Renault Sport Formula 1 Team) – 26
11 (10). Фелипе Масса (Williams)  - 23
12 (11). Лэнс Стролл (Williams) - 18
13 (13). Ромен Грожан (Haas F1 Team) – 18
14 (14). Карлос Магнусен (Haas) – 11
15 (15). Паскаль Верляйн (Sauber) -5
16 (16). Даниил Квят (Toro Rosso)  - 4
17 (17). Фернандо Алонсо (McLaren) - 2

Кубок конструкторов
1 (1). Mercedes AMG Petronas F1 Team – 330 очков
2 (2).  Scuderia Ferrari – 275
3 (3). Red Bull Racing – 174
4 (4). Sahara Force India F1 Team – 95
5 (5). Williams Martini Racing – 41
6 (6). Scuderia Toro Rosso – 33
7 (7). Haas F1 Team – 29
8 (8). Renault Sport Formula 1 Team - 26
9 (9). Sauber F1 Team – 5
10 (10). McLaren Honda Formula 1 Team - 2
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