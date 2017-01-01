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Хэмилтон сохранил поул, несмотря на возмущения Грожана

Хэмилтон сохранил поул, несмотря на возмущения Грожана

Суббота на британском Гран-при ознаменовалась очередным поулом Льюиса Хэмилтона (Mercedes) – и решением судей FIA оставить его результат в силе, несмотря на обвинения в блокировке со стороны Ромена Грожана (Haas).  

Судьи FIA изучили видео и телеметрию происшествия между гонщиками Mercedes и Haas, и пришли к выводу, что Льюис Хэмилотон не мешал Ромену Грожану на его быстром круге.

После этого пилот Haas остался очень недоволен, дав понять, что усматривает в таком развитии событий протекционизм в отношении кумира местных болельщиков и претендента на титул.

В Mercedes не смогли оставить подобные заявления без внимания. Исполнительный директор команды Тото Вольф вспомнил события 2012 года, когда Грожана и вовсе отстранили от выступлений за серию серьезных аварий, и заявил, что француз вообще должен был доволен, что до сих пор выступает в Ф1.

«Есть такие, кто постоянно жалуется, – сказал австриец. – Они и дальше будут жаловаться. Я не хочу комментировать это.
Если Ромен Грожан начал задавать вопросы о штрафах другим гонщикам, ему бы стоило вспомнить о собственных достижениях. Он вообще должен быть доволен тем, что по-прежнему выступает в Ф1».

Своего пилота поддержал руководитель Haas Гюнтер Штайнер. Он сказал, что если бы участники инцидента поменялись местами, и Грожан бы в сходной манере придержал в квалификации Хэмилтона, то почти неминуемо был бы за это наказан.
По материалам: motorsport.com
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