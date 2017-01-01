Хэмилтон сохранил поул, несмотря на возмущения Грожана

Суббота на британском Гран-при ознаменовалась



Судьи FIA изучили видео и телеметрию происшествия между гонщиками Mercedes и Haas, и пришли к выводу, что Льюис Хэмилотон не мешал Ромену Грожану на его быстром круге.



После этого пилот Haas остался очень недоволен, дав понять, что усматривает в таком развитии событий протекционизм в отношении кумира местных болельщиков и претендента на титул.



В Mercedes не смогли оставить подобные заявления без внимания. Исполнительный директор команды Тото Вольф вспомнил события 2012 года, когда Грожана и вовсе отстранили от выступлений за серию серьезных аварий, и заявил, что француз вообще должен был доволен, что до сих пор выступает в Ф1.



«Есть такие, кто постоянно жалуется, – сказал австриец. – Они и дальше будут жаловаться. Я не хочу комментировать это.

Если Ромен Грожан начал задавать вопросы о штрафах другим гонщикам, ему бы стоило вспомнить о собственных достижениях. Он вообще должен быть доволен тем, что по-прежнему выступает в Ф1».



Своего пилота поддержал руководитель Haas Гюнтер Штайнер. Он сказал, что если бы участники инцидента поменялись местами, и Грожан бы в сходной манере придержал в квалификации Хэмилтона, то почти неминуемо был бы за это наказан.

Суббота на британском Гран-при ознаменовалась очередным поулом Льюиса Хэмилтон а (Mercedes) – и решением судей FIA оставить его результат в силе, несмотря на обвинения в блокировке со стороны Ромена Грожана (Haas).Судьи FIA изучили видео и телеметрию происшествия между гонщиками Mercedes и Haas, и пришли к выводу, что Льюис Хэмилотон не мешал Ромену Грожану на его быстром круге.После этого пилот Haas остался очень недоволен, дав понять, что усматривает в таком развитии событий протекционизм в отношении кумира местных болельщиков и претендента на титул.В Mercedes не смогли оставить подобные заявления без внимания. Исполнительный директор команды Тото Вольф вспомнил события 2012 года, когда Грожана и вовсе отстранили от выступлений за серию серьезных аварий, и заявил, что француз вообще должен был доволен, что до сих пор выступает в Ф1.«Есть такие, кто постоянно жалуется, – сказал австриец. – Они и дальше будут жаловаться. Я не хочу комментировать это.Если Ромен Грожан начал задавать вопросы о штрафах другим гонщикам, ему бы стоило вспомнить о собственных достижениях. Он вообще должен быть доволен тем, что по-прежнему выступает в Ф1».Своего пилота поддержал руководитель Haas Гюнтер Штайнер. Он сказал, что если бы участники инцидента поменялись местами, и Грожан бы в сходной манере придержал в квалификации Хэмилтона, то почти неминуемо был бы за это наказан.