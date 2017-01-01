Формула-1. Гран-при Великобритании. Хэмилтон – завоевал поул

Формула-1. Десятый этап. Гран-при Великобритании. 15 июля

Выбыли во втором сегменте:

Выбыли в первом сегменте:

Сегодня, 15 июля, в Великобритании на десятом этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1 - Гран-при Великобритании состоялась квалификация.Поул завоевал британский пилот пилот из команды Mercedes Льюис Хэмилтон, проехав лучший круг за 1 минуту 26.600 секунды. Для британца этот поул стал шестым в сезоне и 67-м в карьере.Вместе с Хэмитоном с первого ряда будет стартовать финн Кими Райкконен (Ferrari).Со второго ряда стартовой решетки гонку начнут Себастьян Феттель (Ferrari) и Макс Ферстаппен (Red Bull), с третьего – Нико Хюлкенберг (Renault) и Серхио Перес (Force India)Валттери Боттас (Mercedes) в квалификации был четвертым, но получит штраф в пять позиций на старте за замену коробки передач, как и Даниэль Риккардо (Red Bull), который не смог закончить первый сегмент из-за поломки автомобиля. Фернандо Алонсо будет оштрафован на 30 позиций.Гонка Гран-при Великобритании состоится в воскресенье, 16 июля, и начнется в 15:00 по киевскому времени.1. Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 1:26.6002. Кими Райкконен (Ferrari) – 1:27.1473. Себастьян Феттель (Ferrari) – 1:27.3564. Валттери Боттас (Mercedes) – 1:27.3765. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 1:28.1306. Нико Хюлькенберг (Renault) – 1:28.8567. Серхио Перес (Force India) – 1:28.9028. Эстебан Окон (Force India) – 1:29.0749. Стоффель Вандорн (McLaren) – 1:29.41810. Ромен Грожан (Haas) – 1:29.54911. Джолион Палмер (Renault)12. Даниил Квят (Toro Rosso)13. Фернандо Алонсо (McLaren)14. Карлос Сайнс-младший (Toro Rosso)15. Фелипе Масса (Williams)16. Лэнс Стролл (Williams)17. Кевин Магнуссен (Haas)18. Паскаль Верляйн (Sauber)19. Маркус Эрикссон (Sauber)20. Даниэль Риккардо (Red Bull)