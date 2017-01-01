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Формула-1. Гран-при Великобритании. Хэмилтон – завоевал поул

Формула-1. Гран-при Великобритании. Хэмилтон – завоевал поул

Сегодня, 15 июля, в Великобритании на десятом этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1 - Гран-при Великобритании состоялась квалификация.

Поул завоевал британский пилот пилот из команды Mercedes Льюис Хэмилтон, проехав лучший круг за 1 минуту 26.600 секунды. Для британца этот поул стал шестым в сезоне и 67-м в карьере.
Вместе с Хэмитоном с первого ряда будет стартовать финн Кими Райкконен (Ferrari).

Со второго ряда стартовой решетки гонку начнут Себастьян Феттель (Ferrari) и Макс Ферстаппен (Red Bull), с третьего – Нико Хюлкенберг (Renault) и Серхио Перес (Force India)

Валттери Боттас (Mercedes) в квалификации был четвертым, но получит штраф в пять позиций на старте за замену коробки передач, как и Даниэль Риккардо (Red Bull), который не смог закончить первый сегмент из-за поломки автомобиля. Фернандо Алонсо будет оштрафован на 30 позиций.

Гонка Гран-при Великобритании состоится в воскресенье, 16 июля, и начнется в 15:00 по киевскому времени.
 
Формула-1. Десятый этап. Гран-при Великобритании. 15 июля
Квалификация
1. Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 1:26.600
2. Кими Райкконен (Ferrari) – 1:27.147
3. Себастьян Феттель (Ferrari) – 1:27.356
4. Валттери Боттас (Mercedes) – 1:27.376
5. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 1:28.130
6. Нико Хюлькенберг (Renault) – 1:28.856
7. Серхио Перес (Force India) – 1:28.902
8. Эстебан Окон (Force India) – 1:29.074
9. Стоффель Вандорн (McLaren) – 1:29.418
10. Ромен Грожан (Haas) – 1:29.549

Выбыли во втором сегменте:
11. Джолион Палмер (Renault)
12. Даниил Квят (Toro Rosso)
13. Фернандо Алонсо (McLaren)
14. Карлос Сайнс-младший (Toro Rosso)
15. Фелипе Масса (Williams)

Выбыли в первом сегменте:
16. Лэнс Стролл (Williams)
17. Кевин Магнуссен (Haas)
18. Паскаль Верляйн (Sauber)
19. Маркус Эрикссон (Sauber)
20. Даниэль Риккардо (Red Bull)
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