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Падди Лоу: Вокруг темы штрафов идет интересная дискуссия

Падди Лоу: Вокруг темы штрафов идет интересная дискуссия

Руководитель технического департамента Williams Падди Лоу готов согласиться с тем, что штрафовать гонщиков за замену коробок передач – не самая лучшая практика, но прежде чем что-то менять, нужно всё хорошо взвесить.

- Возможно, Williams – одна из тех команд, кто выиграет из-за штрафов за замену коробок передач, которые получат Валттери Боттас и Даниэль Риккардо…
- Согласен, я обратил на это внимание сегодня утром, и мы попытаемся этим воспользоваться.

- Многие болельщики недоумевают, для чего штрафовать гонщиков, если здесь нет их вины? Справедливо ли это?
- Да, вокруг этого разворачивается интересная дискуссия, и за закрытыми дверями обсуждение уже идёт. Вообще-то в начале недели мы говорили об этом с Россом Брауном. Хочется понять, можно ли в будущем придумать какой-то новый тип штрафов, который не будет так сильно сказываться на спортивной стороне, но при этом создаст правильные стимулы для команд, ведь суть дела в стремлении сократить расходы на коробки передач и силовые установки.

- Но лично вы готовы поддержать идею перенести наказание с гонщиков на команды, например, лишать их очков в зачёте Кубка конструкторов?
- Полагаю, да, хотя тут надо всё хорошо обдумать. Давно ходят разговоры о том, чтобы в том или ином виде применять реверсивный порядок старта или использовать какой-то другой способ изменить этот порядок. Но главное в том, чтобы повысить зрительский интерес, поэтому для начала мы должны сами понять, чего хотим добиться.

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По материалам: f1news
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