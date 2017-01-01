Падди Лоу: Вокруг темы штрафов идет интересная дискуссия

Руководитель технического департамента Williams Падди Лоу готов согласиться с тем, что штрафовать гонщиков за замену коробок передач – не самая лучшая практика, но прежде чем что-то менять, нужно всё хорошо взвесить.
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