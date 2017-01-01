Падди Лоу: Вокруг темы штрафов идет интересная дискуссия

Руководитель технического департамента Williams Падди Лоу готов согласиться с тем, что штрафовать гонщиков за замену коробок передач – не самая лучшая практика, но прежде чем что-то менять, нужно всё хорошо взвесить.- Согласен, я обратил на это внимание сегодня утром, и мы попытаемся этим воспользоваться.- Да, вокруг этого разворачивается интересная дискуссия, и за закрытыми дверями обсуждение уже идёт. Вообще-то в начале недели мы говорили об этом с Россом Брауном. Хочется понять, можно ли в будущем придумать какой-то новый тип штрафов, который не будет так сильно сказываться на спортивной стороне, но при этом создаст правильные стимулы для команд, ведь суть дела в стремлении сократить расходы на коробки передач и силовые установки.- Полагаю, да, хотя тут надо всё хорошо обдумать. Давно ходят разговоры о том, чтобы в том или ином виде применять реверсивный порядок старта или использовать какой-то другой способ изменить этот порядок. Но главное в том, чтобы повысить зрительский интерес, поэтому для начала мы должны сами понять, чего хотим добиться.