Боттас, Риккардо и Алонсо потеряют позиции на старте Гран-при Великобритании

Валттери Боттас (Mercedes) и Даниэль Риккардо (Red Bull) будут наказаны штрафом с потерей пяти мест на старте Гран-при Великобритании, относительно протокола квалификации, за внеплановую замену коробки передач.Стюарды также подтвердили потерю позиций на старте для Фернандо Алонсо. На McLaren испанца установили восьмую по счету турбину, восьмой мотор-генератор MGU-H, шестой двигатель и шестой мотор-генератор MGU-K.За все эти замены Алонсо наказан потерей 25 позиций на старте. С учетом полученного ранее штрафа за замену накопителя энергии, суммарно гонщик McLaren оштрафован потерей 30 позиций на старте.Квалификация Гран-при Великобритании состоится в субботу, 15 июля и начнется в 15:00 по киевскому времени.