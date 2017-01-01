Формула-1. Гран-при Великобритании. Хэмилтон – лучший в третьей сессии свободных заездов

Формула-1. Десятый этап. Гран-при Великобритании. 15 июля

Сегодня, 15 июля, в Великобритании на десятом этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1 - Гран-при Великобритании состоялась третья сессия свободных заездов.Протокол возглавил британский пилот из команды Mercedes Льюис Хємилтон, который проехал 18 кругов и лучший из них за 1 минуту 28.063 секунды. Второе время на круге у немецкого гонщика из Ferrari, лидера текущего чемпионата Себастьяна Феттеля (13 кругов), уступившего британцу 0.032 секунды. Первую тройку замкнул напарник Хэмилтона, финн Валттери Боттас (19) с отставанием в 0.074 секунды.Наибольшую дистанцию проехал Маркус Эрикссон (Sauber)- 24 круга.Квалификация начнется в 15:00 по киевскому времени.1. Льюис Хэмилтон (Mercedes) — 1:28.063 (18 кругов)2. Себастьян Феттель (Ferrari) +0.032 (13)3. Валттери Боттас (Mercedes) +0.074 (19)4. Кими Райкконен (Ferrari) +0.669 (14)5. Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) +1.417 (14)6. Даниэль Риккардо (Red Bull) +1.549 (15)7. Ромен Грожан (Haas) +1.756 (13)8. Макс Ферстаппен (Red Bull) +1.841 (13)9. Фелипе Масса (Williams) +1.896 (19)10. Стоффель Вандорн (McLaren) +2.025 (19)11. Фернандо Алонсо (McLaren) +2.075 (16)12. Эстебан Окон (Force India) +2.109 (19)13. Кевин Магнуссен (Haas) +2.207 (14)14. Джолион Палмер (Renault Sport F1) +2.239 (16)15. Серхио Перес (Force India) +2.353 (16)16. Даниил Квят (Toro Rosso) +2.441 (19)17. Карлос Сайнс-младший (Toro Rosso) +2.452 (19)18. Паскаль Верляйн (Sauber) +2.558 (23)19. Маркус Эрикссон (Sauber) +2.567 (24)20. Лэнс Стролл (Williams) +3.295 (17)