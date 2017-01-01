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Формула-1. Гран-при Великобритании. Боттас – лучший во второй сессии свободных заездов

Формула-1. Гран-при Великобритании. Боттас – лучший во второй сессии свободных заездов

Сегодня, 14 июля,  в Великобритании на десятом этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1 - Гран-при Великобритании состоялась вторая сессия свободных заездов.

Как и в первой сессии, протокол возглавил финский пилот из команды Mercedes Валттери Боттас, который проехал 31 круг и лучший из них за 1 минуту 28.496 секунды. Второе время на круге у британца Льюиса Хэмилтона (35), уступившего напарнику 0.047 секунды. Первую тройку замкнул финский гонщик из Ferrari Кими Райкконен (36) - +0.332.
Лидер текущего чемпионата немец Себастьян Феттель (36) за рулем Ferrari показал четвертое время - +0.460.

Наибольшую дистанцию, как и в первой сессии, проехал Серхио Перес (Force India)  - 43 круга.

Третья сессия свободных заездов и квалификация состоятся в субботу, 15 июля и начнутся в 12:00 и 15:00 соответственно по киевскому времени.
 
Формула-1. Десятый этап. Гран-при Великобритании. 14 июля
Вторая сессия свободных заездов
1. Валттери Боттас (Mercedes) — 1:28.496 (31 круг)
2. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +0.047 (35)
3. Кими Райкконен (Ferrari) +0.332 (36)
4. Себастьян Феттель (Ferrari) +0.460 (36)
5. Макс Ферстаппен (Red Bull) +0.602 (31)
6. Даниэль Риккардо (Red Bull) +1.090 (35)
7. Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) +1.440 (37)
8. Фелипе Масса (Williams) +1.510 (36)
9. Фернандо Алонсо (McLaren) +1.742 (28)
10. Эстебан Окон (Force India) +1.887 (42)
11. Карлос Сайнс-младший (Toro Rosso) +2.059 (26)
12. Даниил Квят (Toro Rosso) +2.066 (34)
13. Серхио Перес (Force India) +2.128 (43(
14. Ромен Грожан (Haas) +2.165 (33)
15. Лэнс Стролл (Williams) +2.199 (37)
16. Стоффель Вандорн (McLaren) +2.286 (31)
17. Кевин Магнуссен (Haas) +2.339 (33)
18. Джолион Палмер (Renault Sport F1) +2.383 (25)
19. Маркус Эрикссон (Sauber) +3.120 (27)
20. Паскаль Верляйн (Sauber) +3.433 (30)
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