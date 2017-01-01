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Формула-1. Гран-при Великобритании. Боттас – лучший в первой сессии свободных заездов

Формула-1. Гран-при Великобритании. Боттас – лучший в первой сессии свободных заездов

Сегодня, 14 июля, в Великобритании на трассе Сильверстоуна в 51-й раз стартовал десятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1 - Гран-при Великобритании.  Состоялась первая сессия свободных заездов.

Протокол возглавил финский пилот из команды Mercedes Валттери Боттас, который проехал 29 кругов и лучший из них за 1 минуту 29.106 секунды. Второе время на круге у его напарника британца Льюиса Хэмилтона (29) - +0.078. Первую тройку замкнул голландец Макс Ферстаппен (Red Bull) +0.498.

Лидер текущего чемпионата немецкий гонщик из Ferrari Себастьян Феттель (19) показал шестое время - +1.411.

Наибольшую дистанцию проехал Серхио Перес (Force India) - 33 круга.

Вторая сессия свободных заездов начнется в 15:00 по киевскому времени.

Формула-1. Десятый этап. Гран-при Великобритании. 14 июля
1. Валттери Боттас (Mercedes) — 1:29.106 (29 кругов)
2. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +0.078 (29)
3. Макс Ферстаппен (Red Bull) +0.498 (26)
4. Даниэль Риккардо (Red Bull) +0.836 (19)
5. Кими Райкконен (Ferrari) +1.031 (19)
6. Себастьян Феттель (Ferrari) +1.411 (19)
7. Даниил Квят (Toro Rosso) +1.789 (21)
8. Фернандо Алонсо (McLaren) +1.887 (19)
9. Фелипе Масса (Williams) +1.893 (26)
10. Стоффель Вандорн (McLaren) +1.935 (26)
11. Карлос Сайнс-младший (Toro Rosso) +2.094 (23)
12. Эстебан Окон (Force India) +2.104 (32)
13. Серхио Перес (Force India) +2.191 (33)
14. Ромен Грожан (Haas) +2.504 (24)
15. Лэнс Стролл (Williams) +2.578 (24)
16. Антонио Джовинацци (Haas) +2.925 (24)
17. Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) +3.065 (19)
18. Джолион Палмер (Renault Sport F1) +3.344 (16)
19. Паскаль Верляйн (Sauber) +3.923 (22)
20. Маркус Эрикссон (Sauber) +4.293 (26)
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