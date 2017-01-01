Формула-1. Гран-при Великобритании: Превью

Расписание Гран-При Великобритании (время киевское)



Формула-1. Десятый этап. Гран-при Великобритании. 14-16 июля.

14–16 июля в Великобритании на трассе Сильверстоуна состоится десятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1 - Гран-при Великобритании, который пройдет в 51-й раз .Гран-при Великобритании впервые был проведен в 1926 году на трассе «Бруклэндс», а Гран-при, прошедшее на автодроме в Сильверстоуне в 1950 году, стало первым в истории регулярных чемпионатов Формулы-1.До 1987 года место проведения регулярно менялось. В разные периоды Сильверстоун чередовался сначала с трассой в Эйнтри, а затем с Брэндс-Хэтч. Лишь после 1987 года соревнования проводятся исключительно на трассе Сильверстоун (52 круга по 5.891 км = 306.198 км. 18 поворотов).Перед началом уик-энда 2017 года британский клуб гонщиков (BRDC), владеющий правами на управление автодромом, воспользовались пунктом контракта, позволявшим расторгнуть его досрочно, так что гонка 2019 года станет последней по действующему соглашению.Это скоростная трасса, расположенная на бывшем военном аэродроме времен Второй мировой войны. Конфигурация включает множество скоростных поворотов, в которых важна эффективность аэродинамики, но не слишком требовательна к тормозам.Рекордсменами по числу побед в Гран-при являются Джим Кларк и Ален Прост, в активе которых по пять побед.Среди действующих пилотов чемпионами Гран-при Великобритании становились Фернандо Алонсо (2006, 2011), Кими Райкконен (2007), Себастьян Феттель (2009), и Льюис Хэмилтон (2008, 2014, 2015, 2016).В прошлом году вместе Хэмилтоном на подиум поднялся его напарник Нико Росберг и Макс Ферстаппен (Red Bull Racing).Напомним, перед началом Гран-при Великобритании в личном зачете лидирует Себастьян Феттель (Ferrari) - 171 очко, опережая гонщиков из команды Mercedes - Льюиса Хэмилтона (151) и Валттери Боттаса (136).В Кубке конструкторов лидирует Mercedes AMG (257), опережая Scuderia Ferrari (254).Фаворитом гонки на домашнем этапе букмекеры считают Льюиса Хэмилтона – на его успех принимают ставки с коэффициентом 1,83 против 3,50 на Себастьяна Феттеля. Из остальных гонщиков выше оцениваются шансы Валттери Боттаса (17,00).В ставках на победу в личном зачете шансы Льюиса Хэмилтона и Себастьяна Феттеля оцениваются одинаково – по 2,00.На время проведения Гран-при Великобритании синоптики обещают комфортную погоду с небольшой вероятностью осадков:Пятница - до +121, вероятность осадков 10%.Суббота и воскресенье – до +24С, вероятность осадков 20%.11:00 – 12:30 - Первая сессия свободных заездов15:00 – 16:30 - Вторая сессия свободных заездов12:00 – 13:00 - Третья сессия свободных заездов15:00 – Квалификация15:00 – Гонкатрасса «Сильверстоун»Сильверстоун, Нортгемптоншир5.891 м52306.198 мЛьюис Хэмилтон (Mercedes) – 1:34:55.831Нико Росберг (Mercedes) - +6.911Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +8.250Льюис Хэмилтон (Mercedes) – — 1:29.287Нико Росберг (Mercedes) – 1:35.805- Джим Кларк, Ален Прост – по 5- Ferrari – 16