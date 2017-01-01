На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Формула-1. Гран-при Великобритании: Превью

Формула-1. Гран-при Великобритании: Превью

14–16 июля в Великобритании на трассе Сильверстоуна состоится десятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1 - Гран-при Великобритании, который пройдет в 51-й раз .

Гран-при Великобритании впервые был проведен в 1926 году на трассе «Бруклэндс», а Гран-при, прошедшее на автодроме в Сильверстоуне в 1950 году, стало первым в истории регулярных чемпионатов Формулы-1.

До 1987 года место проведения регулярно менялось. В разные периоды Сильверстоун чередовался сначала с трассой в Эйнтри, а затем с Брэндс-Хэтч. Лишь после 1987 года соревнования проводятся исключительно на трассе Сильверстоун (52 круга по 5.891 км = 306.198 км. 18 поворотов).

Перед началом уик-энда 2017 года британский клуб гонщиков (BRDC), владеющий правами на управление автодромом, воспользовались пунктом контракта, позволявшим расторгнуть его досрочно, так что гонка 2019 года станет последней по действующему соглашению.

Это скоростная трасса, расположенная на бывшем военном аэродроме времен Второй мировой войны. Конфигурация включает множество скоростных поворотов, в которых важна эффективность аэродинамики, но не слишком требовательна к тормозам.

Рекордсменами по числу побед в Гран-при являются Джим Кларк и Ален Прост, в активе которых по пять побед.

Среди действующих пилотов чемпионами Гран-при Великобритании становились Фернандо Алонсо (2006, 2011), Кими Райкконен (2007), Себастьян Феттель (2009), и Льюис Хэмилтон (2008, 2014, 2015, 2016).  

В прошлом году вместе Хэмилтоном на подиум поднялся его напарник Нико Росберг и Макс Ферстаппен (Red Bull Racing).

Напомним, перед началом Гран-при Великобритании в личном зачете лидирует Себастьян Феттель (Ferrari) - 171 очко, опережая гонщиков из команды Mercedes - Льюиса Хэмилтона (151) и Валттери Боттаса (136).
 
В Кубке конструкторов лидирует Mercedes AMG (257), опережая Scuderia Ferrari (254).

Фаворитом гонки на домашнем этапе букмекеры считают Льюиса Хэмилтона – на его успех принимают ставки с коэффициентом 1,83 против 3,50 на Себастьяна Феттеля. Из остальных гонщиков выше оцениваются шансы Валттери Боттаса (17,00).

В ставках на победу в личном зачете шансы Льюиса Хэмилтона и Себастьяна Феттеля оцениваются одинаково – по 2,00.
 
На время проведения Гран-при Великобритании синоптики обещают комфортную погоду с небольшой вероятностью осадков:

Пятница -  до +121, вероятность осадков 10%.
Суббота и воскресенье – до +24С, вероятность осадков 20%.

Расписание Гран-При Великобритании (время киевское)

Пятница, 14 июля
11:00 – 12:30 - Первая сессия свободных заездов
15:00 – 16:30 - Вторая сессия свободных заездов

Суббота, 15 июля
12:00 – 13:00 - Третья сессия свободных заездов
15:00 – Квалификация

Воскресенье, 16 июля
15:00 – Гонка

Формула-1. Десятый этап. Гран-при Великобритании. 14-16 июля.  
Название трассы: трасса «Сильверстоун»
Расположение: Сильверстоун, Нортгемптоншир

Длина круга: 5.891 м
Количество кругов: 52
Дистанция гонки: 306.198 м

Последняя гонка – 2016 год
Победитель: Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 1:34:55.831
2-е место: Нико Росберг (Mercedes) - +6.911
3-е место: Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +8.250
Поул-позиция: Льюис Хэмилтон (Mercedes) –  — 1:29.287
Быстрый круг:  Нико Росберг (Mercedes) –  1:35.805

Больше всего побед в Гран-при Великобритании:
Пилот - Джим Кларк, Ален Прост – по 5
Команда - Ferrari –  16
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Формула-1. Гран-при Азербайджана: превью
Формула-1. Гран-при Великобритании: превью
Формула-1. Гран-при Австралии: превью
Формула-1. Гран-При США: превью этапа
Формула-1. Гран-при Великобритании: превью
Формула-1. Гран-при Монако: превью
Формула-1. Гран-при Великобритании: превью
Формула-1. Гран-При Великобритании: Превью этапа
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Формула-1. Гран-при Великобритании: Превью
Ники Лауда: Mercedes Алонсо не нужен
Формула-1. Валттери Боттас выиграл Гран-при Австрии
Себастьян Феттель: В гонке мы конкурентоспособнее
Валттери Боттас: Задача на гонку – победить

Последние новости спорта

22:58 Уимблдон. Людмила Киченок в миксте завершила выступление в четвертьфинале 107 | Теннис

21:37 Француз Барде победил на 12-м этапе «Тур де Франс»; Гривко – 132-й (+Видео) 152 | Велоспорт

18:16 Винус Уильямс не пустила Конту в финал Уимблдона 239 | Теннис

17:43 Уимблдон. Мугуруса стала первой финалисткой 292 | Теннис

16:06 Формула-1. Гран-при Великобритании: Превью 195 | Формула-1

14:41 Усэйн Болт стал лучшим зарубежным спортсменом по версии американской премии ESPY 222 | Новости спорта / Легкая атлетика

14:23 Мейвезер заявил, что бой с Макгрегором будет последним независимо от исхода 175 | Бокс

12:32 Бердых: Надеюсь, с третьей попытки мне повезет в матче с Федерером 211 | Теннис

12:05 Джокович: Сложно принять факт, что приходится сниматься с матча, когда играешь отлично 150 | Теннис

11:50 Эгис Климас — о поединке Ломаченко-Ригондо 170 | Бокс

Все новости

ФОТО

Пресс-конференция Мейвезера и Макгрегора (Фото)

Поражение Мэнни Пакьяо от Джеффа Хорна в фотографиях

Мэнни Пакьяо vs Джефф Хорн: Взвешивание (Фото, Видео)

Тарас Шелестюк vs Хесус Альварес Родригес: результаты взвешивания (Фото)

Бой Андре Уорд – Сергей Ковалев II в фотографиях

НХЛ. «Питтсбург» завоевал Кубок Стэнли в сезоне 2016/2017 (Фото)

Сборная Украины по боксу готовится к чемпионату Европы (Фото)

ВИДЕО

Промо боя: Василий Ломаченко VS Мигель Марриага

Пресс-конференция Ломаченко vs Марриага: дуэль взглядов (Видео)

Пакьяо проиграл Хорну и потерял титул чемпиона WBO (+Видео)

Тарас Шелестюк досрочно победил Хесуса Родригеса (+Видео)

Поветкин vs Руденко (Видео боя)

Иван Голуб потерпел первое поражение в карьере (+Видео)

Женская сборная Испании по баскетболу – чемпион Европы (+Видео)





Топ-новости недели

Сергей Смелик и Ольга Ляхова - лучшие легкоатлеты Украины в июне
Уимблдон. Людмила Киченок в миксте вышла в четвертьфинал
Уимблдон. Маррей не пробился в полуфинал и сложил полномочия действующего чемпиона
Уимблдон. Свитолина не прошла в четвертьфинал, проиграв Остапенко
Женская сборная Украины по волейболу – победитель Евролиги








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Июль 2017 (180)
Июнь 2017 (402)
Май 2017 (548)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги