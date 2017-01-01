Ники Лауда: Mercedes Алонсо не нужен

Неисполнительный председатель совета директоров Mercedes Ники Лауда считает преувеличенными слухи о возможном возвращении Фернандо Алонсо, ныне выступающего за McLaren, в итальянскую команду Ferrari.«Я не думаю, что Ferrari хочет снова заполучить его. Он ушел из «Скудерии», имея контракт, в такой же ситуации он в свое время покинул McLaren, — цитирует Лауду испанское издание AS.Что касается возможности перехода Алонсо в Mercedes, то Лауда заявил следующее: «У нас есть пилоты, которые справляются со своей работой. Так что, если мы победим с Хэмилтоном и Боттасом, зачем нам кого-то менять?»