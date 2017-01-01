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Формула-1. Валттери Боттас выиграл Гран-при Австрии

Формула-1. Валттери Боттас выиграл Гран-при Австрии

Сегодня, 9 июля, в Шпильберге (Австрия) на девятом этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1 - Гран-при Австрии состоялась гонка.

Победил, стартовавший с поула, финский гонщик из команды Mercedes Валттери Боттас, проехав 307,020 км (71 круг) за 1 час 21 минуту 48.527 секунды. Это его вторая победа в сезоне. Вторым финишировал лидер текущего чемпионата Себастьян Феттель (Ferrari), проиграв победителю 0.658 секунды. Третьим призером стал Даниэль Риккардо (Red Bull), поднявшись на подиум в пятой гонке подряд.

Льюис Хэмилтон (Mercedes) занял пятое место (+7.430), он же стал автором лучшего круга – 1 минута 7.411 секунды (69 круг).

Не смогли финишировать четыре гонщика.

В личном зачете лидерство сохранил Себастьян Феттель (171 очко), увеличив отрыв от Льюиса Хэмилтона с 14-ти до 20-ти очков. Третье место по-прежнему у Валттери Боттаса (136).
 
В Кубке конструкторов продолжает  лидировать  Mercedes AMG Petronas F1 Team (287), увеличив преимущество над Scuderia Ferrari с 24-х очков до 33-х. На третьей позиции по-прежнему Red Bull Racing (152).

Формула-1. Девятый этап. Гран-при Австрии. Шпильберг (Австрия). 7 июля
Гонка (71 круг, 307.020 км)
1. Валттери Боттас (Mercedes) – 1:21:48.527
2. Себастьян Феттель (Ferrari) +0,658
3. Даниэль Риккардо (Red Bull) +6,012
4. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +7,430
5. Кими Райкконен (Ferrari) +20,370
6. Ромен Грожан (Haas) +1:13,160
7. Серхио Перес (Force India) — 1 круг
8. Эстебан Окон (Force India) — 1 круг
9. Фелипе Масса (Williams) — 1 круг
10. Лэнс Стролл (Williams) — 1 круг
11. Джолион Палмер (Renault) — 1 круг
12. Стоффель Вандорн (McLaren) — 1 круг
13. Нико Хюлькенберг (Renault) — 1 круг
14. Паскаль Верляйн (Sauber) — 1 круг
15. Маркус Эрикссон (Sauber) — 2 круга
16. Даниил Квят (Toro Rosso) _ 3 круга

Лучший круг: Льюис Хэмилтон (Mercedes) 1:07.411 (69 круг)

Не финишировали:
Фернандо Алонсо (McLaren) – авария (1-й круг)
 Макс Ферстаппен (Red Bull) – авария (1)
Кевин Магнуссен (Haas) – гидравлика (46)
Карлос Сайнс (Toro Rosso) – механические проблемы


Положение в чемпионате (после девятого этапа)
Личный зачет
1 (1). Себастьян Феттель (Ferrari)  - 171 очко
2 (2). Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 151
3 (3). Валттери Боттас (Mercedes)  - 136
4 (4).  Даниэль Риккардо (Red Bull) – 107
5 (5).  Кими Райкконен (Ferrari) – 83
6 (7). Серхио Перес (Force India) – 50
7 (6). Макс Ферстаппен (Red Bull) – 45
8 (8). Эстебан Окон (Force India) -  38
9 (9). Карлос Сайнс-младший (Toro Rosso) – 29
10 (10). Фелипе Масса (Williams)  - 22
11 (12). Лэнс Стролл (Williams) - 18
12 (11). Нико Хюлькенберг (Renault Sport Formula 1 Team) – 18
13 (14). Ромен Грожан (Haas F1 Team) – 18
14 (13). Карлос Магнусен (Haas) – 11
15 (15). Паскаль Верляйн (Sauber) -5
16 (16). Даниил Квят (Toro Rosso)  - 4
17 (17). Фернандо Алонсо (McLaren) - 2

Кубок конструкторов
1 (2). Mercedes AMG Petronas F1 Team – 257 очков
2 (1).  Scuderia Ferrari – 254
3 (3). Red Bull Racing – 152
4 (4). Sahara Force India F1 Team – 89
5 (6). Williams Martini Racing – 40
6 (6). Scuderia Toro Rosso – 33
7 (7). Haas F1 Team – 29
8 (8). Renault Sport Formula 1 Team - 18
9 (9). Sauber F1 Team – 5
10 (10). McLaren Honda Formula 1 Team - 2
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