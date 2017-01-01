Формула-1. Валттери Боттас выиграл Гран-при Австрии

Формула-1. Девятый этап. Гран-при Австрии. Шпильберг (Австрия). 7 июля

Сегодня, 9 июля, в Шпильберге (Австрия) на девятом этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1 - Гран-при Австрии состоялась гонка.Победил, стартовавший с поула, финский гонщик из команды Mercedes Валттери Боттас, проехав 307,020 км (71 круг) за 1 час 21 минуту 48.527 секунды. Это его вторая победа в сезоне. Вторым финишировал лидер текущего чемпионата Себастьян Феттель (Ferrari), проиграв победителю 0.658 секунды. Третьим призером стал Даниэль Риккардо (Red Bull), поднявшись на подиум в пятой гонке подряд.Льюис Хэмилтон (Mercedes) занял пятое место (+7.430), он же стал автором лучшего круга – 1 минута 7.411 секунды (69 круг).Не смогли финишировать четыре гонщика.лидерство сохранил Себастьян Феттель (171 очко), увеличив отрыв от Льюиса Хэмилтона с 14-ти до 20-ти очков. Третье место по-прежнему у Валттери Боттаса (136).продолжает лидировать Mercedes AMG Petronas F1 Team (287), увеличив преимущество над Scuderia Ferrari с 24-х очков до 33-х. На третьей позиции по-прежнему Red Bull Racing (152).Гонка (71 круг, 307.020 км)1. Валттери Боттас (Mercedes) – 1:21:48.5272. Себастьян Феттель (Ferrari) +0,6583. Даниэль Риккардо (Red Bull) +6,0124. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +7,4305. Кими Райкконен (Ferrari) +20,3706. Ромен Грожан (Haas) +1:13,1607. Серхио Перес (Force India) — 1 круг8. Эстебан Окон (Force India) — 1 круг9. Фелипе Масса (Williams) — 1 круг10. Лэнс Стролл (Williams) — 1 круг11. Джолион Палмер (Renault) — 1 круг12. Стоффель Вандорн (McLaren) — 1 круг13. Нико Хюлькенберг (Renault) — 1 круг14. Паскаль Верляйн (Sauber) — 1 круг15. Маркус Эрикссон (Sauber) — 2 круга16. Даниил Квят (Toro Rosso) _ 3 кругаЛучший круг: Льюис Хэмилтон (Mercedes) 1:07.411 (69 круг)Не финишировали:Фернандо Алонсо (McLaren) – авария (1-й круг)Макс Ферстаппен (Red Bull) – авария (1)Кевин Магнуссен (Haas) – гидравлика (46)Карлос Сайнс (Toro Rosso) – механические проблемыПоложение в чемпионате (после девятого этапа)Личный зачет1 (1). Себастьян Феттель (Ferrari) - 171 очко2 (2). Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 1513 (3). Валттери Боттас (Mercedes) - 1364 (4). Даниэль Риккардо (Red Bull) – 1075 (5). Кими Райкконен (Ferrari) – 836 (7). Серхио Перес (Force India) – 507 (6). Макс Ферстаппен (Red Bull) – 458 (8). Эстебан Окон (Force India) - 389 (9). Карлос Сайнс-младший (Toro Rosso) – 2910 (10). Фелипе Масса (Williams) - 2211 (12). Лэнс Стролл (Williams) - 1812 (11). Нико Хюлькенберг (Renault Sport Formula 1 Team) – 1813 (14). Ромен Грожан (Haas F1 Team) – 1814 (13). Карлос Магнусен (Haas) – 1115 (15). Паскаль Верляйн (Sauber) -516 (16). Даниил Квят (Toro Rosso) - 417 (17). Фернандо Алонсо (McLaren) - 2Кубок конструкторов1 (2). Mercedes AMG Petronas F1 Team – 257 очков2 (1). Scuderia Ferrari – 2543 (3). Red Bull Racing – 1524 (4). Sahara Force India F1 Team – 895 (6). Williams Martini Racing – 406 (6). Scuderia Toro Rosso – 337 (7). Haas F1 Team – 298 (8). Renault Sport Formula 1 Team - 189 (9). Sauber F1 Team – 510 (10). McLaren Honda Formula 1 Team - 2