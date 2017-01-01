Себастьян Феттель: В гонке мы конкурентоспособнее

в Шпильберге, уступив 0,042 секунды обладателю поула Валттери Боттасу (Mercedes). Гонщик Ferrari с уверенностью ждет старта и надеется побороться за победу...



Себастьян Феттель: «Четыре сотых – очень маленькое отставание, мне хотелось бы быть на поуле, но Валттери отлично справился. Полагаю, в этом году у нас с ним уже несколько раз были очень плотные результаты, он заслужил этот результат. Посмотрим, что будет завтра. Машина быстра, что добавляет уверенности.



На австрийской трассе мощность важна, здесь много прямых, подъемов и спусков. Мы хорошо проводим уик-энд, но важно и то, что мы постоянно прибавляем, в том числе и в работе с двигателем, пытаемся отодвинуть пределы возможного.



В квалификации у нас нет возможности настолько сильно повысить мощность двигателя, как это делают в Mercedes, но тот факт, что мы все равно показываем очень плотные результаты, вселяет уверенность. Обычно по воскресеньям мы выглядим конкурентоспособнее, но посмотрим, как будут развиваться события.



Нас ждет плотная борьба в гонке, но так было и на прошлых этапах. Постараюсь сделать максимум возможного, чтобы победить. У нас будут возможности опередить их, если мы окажемся быстрее, поэтому сосредоточимся на том, чтобы добиться большей скорости.



У меня выдалась сложная неделя, но было и много позитивного: я отлично провел уик-энд, в день рождения половина дня у меня была свободной, хотя первую половину дня я провел не в том месте, где мне хотелось быть!



Я считаю, что всегда нужно обращать внимание на позитивные стороны. Команда привезла новинки, которые позволили сделать машину лучше, сегодня мы выбрали правильное направление в работе с настройками. Каждый день в работе нужно думать о тех вещах, которые действительно имеют значение. Нужно сделать выводы из прошлого и смотреть в будущее». Себастьян Феттель квалифицировался вторым в Шпильберге, уступив 0,042 секунды обладателю поула Валттери Боттасу (Mercedes). Гонщик Ferrari с уверенностью ждет старта и надеется побороться за победу...«Четыре сотых – очень маленькое отставание, мне хотелось бы быть на поуле, но Валттери отлично справился. Полагаю, в этом году у нас с ним уже несколько раз были очень плотные результаты, он заслужил этот результат. Посмотрим, что будет завтра. Машина быстра, что добавляет уверенности.На австрийской трассе мощность важна, здесь много прямых, подъемов и спусков. Мы хорошо проводим уик-энд, но важно и то, что мы постоянно прибавляем, в том числе и в работе с двигателем, пытаемся отодвинуть пределы возможного.В квалификации у нас нет возможности настолько сильно повысить мощность двигателя, как это делают в Mercedes, но тот факт, что мы все равно показываем очень плотные результаты, вселяет уверенность. Обычно по воскресеньям мы выглядим конкурентоспособнее, но посмотрим, как будут развиваться события.Нас ждет плотная борьба в гонке, но так было и на прошлых этапах. Постараюсь сделать максимум возможного, чтобы победить. У нас будут возможности опередить их, если мы окажемся быстрее, поэтому сосредоточимся на том, чтобы добиться большей скорости.У меня выдалась сложная неделя, но было и много позитивного: я отлично провел уик-энд, в день рождения половина дня у меня была свободной, хотя первую половину дня я провел не в том месте, где мне хотелось быть!Я считаю, что всегда нужно обращать внимание на позитивные стороны. Команда привезла новинки, которые позволили сделать машину лучше, сегодня мы выбрали правильное направление в работе с настройками. Каждый день в работе нужно думать о тех вещах, которые действительно имеют значение. Нужно сделать выводы из прошлого и смотреть в будущее».

По материалам: f1news