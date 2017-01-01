Валттери Боттас: Задача на гонку – победить

Валттери Боттас выиграл квалификацию в Шпильберге на Гран-при Австрии и второй раз в сезоне стартует с поула. Гонщик Mercedes в гонке рассчитывает только на победу...«Отличные ощущения! Мне нравится пилотировать на этой трассе, спасибо болельщикам за поддержку! Сегодня с каждым выездом на трассу машина вела себя всё лучше по мере того, как улучшалось сцепление. В конце мне удался приличный круг, хотя его нельзя назвать идеальным. Тем не менее, его хватило для поула.Завтра нас ждет интересная борьба. Задача на гонку – победить, только так. Я уверен, Льюис тоже успешно проведет гонку – у него будет возможность отыграться и принести команде много очков. С нетерпением жду завтрашнего дня».