Формула-1. Гран-при Австрии. Валттери Боттас выиграл квалификацию

Формула-1. Девятый этап. Гран-при Австрии. Шпильберг (Австрия). 7 июля

Выбыли в первом сегменте:

Вчера, 8 июля, в Шпильберге (Австрия) на девятом этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1 - Гран-при Австрии состоялась квалификация.Поул завоевал финский пилот из команды Mercedes Валттери Боттас, проехав лучший круг за 1 минуту 4.251 секунды. Это его второй поул в карьере. Лишь четыре сотых ему уступил лидер текущего чемпионата немецкий гонщик Себастьян Феттель из Ferrari.Со второго ряда стартовой решетки начнут гонку финн Кими Райкконен (Ferrari) и австралиец Даниэль Риккардо (Red Bull).Показавший третье время Льюис Хэмилтон (Mercedes) будет стартовать восьмым. Британец получил штраф с потерей пяти мест на старте за замену коробки передач.В секундном отставании от победителя квалификации будут стартовать пять гонщиков.Гонка Гран-при Австрии состоится в воскресенье, 9 июня и начнется в 15:00 по киевскому впемени.1. Валттери Боттас (Mercedes) — 1:04.2512. Себастьян Феттель (Ferrari) +0.0423. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +0.1734. Кими Райкконен (Ferrari) +0.5285. Даниэль Риккардо (Red Bull) +0,6456. Макс Ферстаппен (Red Bull) +0.7327. Ромен Грожан (Haas) +1.2298. Серхио Перес (Force India) +1.3549. Эстебан Окон (Force India) +1.42310. Карлос Сайнс-младший (Toro Rosso) +1.475Выбыли во втором сегменте:11. Нико Хюлькенберг (Renault)12. Фернандо Алонсо (McLaren)13. Стоффель Вандорн (McLaren)14. Даниил Квят (Toro Rosso)15. Кевин Магнуссен (Haas)16. Джолион Палмер (Renault)17. Фелипе Масса (Williams)18. Лэнс Стролл (Williams)19. Маркус Эрикссон (Sauber)20. Паскаль Верляйн (Sauber)