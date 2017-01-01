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Формула-1. Гран-при Австрии. Валттери Боттас выиграл квалификацию

Формула-1. Гран-при Австрии. Валттери Боттас выиграл квалификацию

Вчера, 8 июля, в Шпильберге (Австрия) на девятом этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1 - Гран-при Австрии состоялась квалификация.

Поул завоевал финский пилот из команды Mercedes Валттери Боттас, проехав лучший круг за 1 минуту 4.251 секунды. Это его второй поул в карьере. Лишь четыре сотых ему уступил лидер текущего чемпионата немецкий гонщик Себастьян Феттель из Ferrari.
Со второго ряда стартовой решетки начнут гонку финн Кими Райкконен (Ferrari) и австралиец Даниэль Риккардо (Red Bull).
Показавший третье время Льюис Хэмилтон (Mercedes) будет стартовать восьмым. Британец получил штраф с потерей пяти мест на старте за замену коробки передач.

В секундном отставании от победителя квалификации будут стартовать пять гонщиков.

Гонка Гран-при Австрии состоится в воскресенье, 9 июня и начнется в 15:00 по киевскому впемени.

Формула-1. Девятый этап. Гран-при Австрии. Шпильберг (Австрия). 7 июля
Квалификация
1. Валттери Боттас (Mercedes) — 1:04.251
2. Себастьян Феттель (Ferrari) +0.042
3. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +0.173
4. Кими Райкконен (Ferrari) +0.528
5. Даниэль Риккардо (Red Bull) +0,645
6. Макс Ферстаппен (Red Bull) +0.732
7. Ромен Грожан (Haas) +1.229
8. Серхио Перес (Force India) +1.354
9. Эстебан Окон (Force India) +1.423
10. Карлос Сайнс-младший (Toro Rosso) +1.475

Выбыли во втором сегменте:
11. Нико Хюлькенберг (Renault)
12. Фернандо Алонсо (McLaren)
13. Стоффель Вандорн (McLaren)
14. Даниил Квят (Toro Rosso)
15. Кевин Магнуссен (Haas)

Выбыли в первом сегменте:
16. Джолион Палмер (Renault)
17. Фелипе Масса (Williams)
18. Лэнс Стролл (Williams)
19. Маркус Эрикссон (Sauber)
20. Паскаль Верляйн (Sauber)

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