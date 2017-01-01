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Формула-1. Гран-при Австрии. Хэмилтон – лучший во второй сессии свободных заездов

Формула-1. Гран-при Австрии. Хэмилтон – лучший во второй сессии свободных заездов

Сегодня, 7 июля в Шпильберге (Австрия) на трассе Red Bull Ring стартовал девятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1 - Гран-при Австрии. Состоялась вторая сессия свободных заездов.

Как и в первой сессии, протокол возглавил британский пилот из команды Mercedes Льюис Хэмилтон, который проехал 30 кругов и на лучшем из них установил новый рекорд трассы – 1 минута 5.483 секунды. Второе время показал лидер текущего чемпионата, немецкий гонщик за рулем Ferrari Себастьян Феттель, уступив лидеру тренировки 0.147 секунды. Первую тройку, как и в первой сессии свободных заездов, замкнул напарник Хэмилтона финн Валттери Боттас - +2.216.

В секундное отставание от времени Льюиса Хэмилтона уложились результаты пяти гонщиков.

Наибольшую дистанцию проехал финн Кими Райкконен (Ferrari) – 54 круга.

Третья сессия свободных заездов и квалификация пройдут в субботу, 8 июля и начнутся в 12:00 и 15:00 соответственно по киевскому времени.

Формула-1. Девятый этап. Гран-при Австрии. Шпильберг (Австрия). 7 июля
Вторая сессия свободных заездов
1. Льюис Хэмилтон (Mercedes) — 1:05.483 (30 кругов)
2. Себастьян Феттель (Ferrari) +0.147 (50)
3. Валттери Боттас (Mercedes) +0.216 (41)
4. Макс Ферстаппен (Red Bull) +0.349 (33)
5. Даниэль Риккардо (Red) +0.390 (27)
6. Кими Райкконен (Ferrari) +0.661 (54)
7. Кевин Магнуссен (Haas) +1.108 (43)
8. Фернандо Алонсо (McLaren) +1.249 (27)
9. Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) +1.252 (42)
10. Ромен Грожан (Haas) +1.280 (52)
11. Эстебан Окон (Force India) +1.36 (50)6
12. Стоффель Вандорн (McLaren) +1.376 (37)
13. Даниил Квят (Toro Rosso) +1.423 (34)
14. Фелипе Масса (Williams) +1.582 (50)
15. Карлос Сайнс-младший (Toro Rosso) +1.617 (24)
16. Лэнс Стролл (Williams) +1.985 (46)
17. Серхио Перес (Force India) +2.026 (41()
18. Джолион Палмер (Renault Sport F1) +2.140 (7)
19. Паскаль Верляйн (Sauber) +3.299 (48)
20. Маркус Эрикссон (Sauber) +3.387. (51)
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