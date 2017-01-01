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Формула-1. Гран-при Австрии. Хэмилтон – лучший в первой сессии свободных заездов

Формула-1. Гран-при Австрии. Хэмилтон – лучший в первой сессии свободных заездов

Сегодня, 7 июля в Шпильберге (Австрия) на трассе Red Bull Ring стартовал девятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1 - Гран-при Австрии. Состоялась первая сессия свободных заездов.

Протокол возглавил британский пилот из команды Mercedes Льюис Хэмилтон, который проехал 38 кругов и на лучшем из них установил абсолютный рекорд трассы – 1 минута 5.975 секунды. Второе время показал голландец Макс Ферстаппен (Red Bull), уступив лидеру тренировки 0.190 секунды. Первую тройку замкнул напарник Хэмилтона, финн Валттери Боттас - +0.370.
Четвертую строчку протокола занял лидер текущего чемпионата немецеий гонщик Себастьян Феттель за рулем Ferrari - +0.449.

В секундное отставание от Хэмилтона уместились результаты пяти гонщиков.

Вторая сессия свободных заездов начнется в 15:00 по киевскому времени.

Формула-1. Девятый этап. Гран-при Австрии. Шпильберг (Австрия). 7 июля
Первая сессия свободных заездов
1. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — 1:05.975 (38 кругов )
2. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +0.190 (22)
3. Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) +0.370 (35)
4. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) +0.449 (27)
5. Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) +0.645 (31)
6. Кими Райкконен (Scuderia Ferrari) +0.873 (24)
7. Стоффель Вандорн (McLaren) +1.308 (31)
8. Даниил Квят (Scuderia Toro Rosso) +1.462 (30)
9. Фернандо Алонсо (McLaren) +1.535 (28)
10. Эстебан Окон (Force India) +1.536 (39)
11. Фелипе Масса (Williams) +1.575 (29)
12. Кевин Магнуссен (Haas) +1.619 (30)
13. Карлос Сайнс-младший (Scuderia Toro Rosso) +1.658 (31)
14. Джолион Палмер (Renault Sport F1) +1.674 (30)
15. Лэнс Стролл (Williams) +2.066 (35)
16. Ромен Грожан (Haas) +2.099 (20)
17. Сергей Сироткин (Renault Sport F1) +2.611 (27)
18. Альфонсо Селис (Force India) +3.305 (15)
19. Паскаль Верляйн (Sauber) +3.348 (28)
20. Маркус Эрикссон (Sauber) +4.878 (12)
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