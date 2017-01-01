Формула-1. Гран-при Австрии: Превью

После этапов в Канаде и Азербайджане – Формула-1 возвращается в Европу.7-9 июля в Шпильберге (Австрия) на трассе Red Bull Ring состоится девятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1 - Гран-при Австрии.Этап входил в календарь чемпионата мира в 1964-2003 годах. В 2014 году, после 11-летнего перерыва, австрийский этап вновь появился в Формуле 1.За 11 лет автодром сменил владельца, был реконструирован и переименован с А1-Ринг в Red Bull Ring.Конфигурация трассы соответствует той, что использовалась в 2003-м, но приведена в соответствие с современными стандартами, построены новый пресс-центр и другие сооружения.Конфигурация включает девять поворотов и длинную прямую на первом секторе, где на торможении можно обгонять. Трасса в Шпильберге короткая и очень скоростная. Круг на австрийской трассе – 4318 метров, общая дистанция - 306,452 км (71 круг).Рекордсменом по числу побед в Гран-при Австрии является французский гонщик Ален Прост, побеждавший в 1983, 1985 и 1986 годах. Дважды победу праздновали Михаэль Шумахер (2002, 2003) и Нико Росберг (2014, 2015).В 2016 году победил, стартовавший с поула Льюис Хэмилтон (Mercedes), а вместе с ним на подиум поднялись Макс Ферстаппен (Red Bull) и Кими Райкконен (Ferrari).Напомним, перед началом Гран-при Австрии в личном зачете лидирует Себастьян Феттель (153 очка), опережая Льюиса Хэмилтона (139). Первую тройку замыкает напарник Хэмилтона - Валттери Боттас (111).В Кубке конструкторов первую позицию занимает Mercedes AMG (250), вторую - Scuderia Ferrari (226), третью - Red Bull Racing (137).По оценкам букмекеров британской конторы William Hill фаворитом Гран-при Австрии является Льюис Хэмилтон (1,83), а шансы Себастьяна Феттеля - 3,25.В ставках на победу в личном зачете продолжает лидировать Хэмилтон (1,73), несмотря на то, что после победы на Гран-при Азербайджана Феттель увеличил отрыв от британца до 24 очков.По предварительному прогнозу на время проведения Гран-при ожидается теплая погода с минимальной вероятностью дождя. Температура воздуха +28 - +29С.11:00 – 12:30: Первая сессия свободных заездов15:00 – 16:30: Вторая сессия свободных заездов12:00 – 13:00: Третья сессия свободных заездов15:00 – Квалификация15:00 – Гонка

Формула-1. Девятый этап. Гран-при Австрии. Шпильберг (Австрия). 7-9 июля

Шпильберг, Австрияавтодром Red Bull Ringпо часовой стрелке4. 318 км71- 306 452 мЛьюис Хэмилтон (Mercedes) — 1:27:38.107Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 1:07.922Льюис Хэмилтон (Mercedes) 1:08.411 (67 круг).Михаэль Шумахер, 2003 год - 1.08,337- Ален Прост – 3- McLaren – 6- Дэвид Култхард – 5- Ferrari - 20