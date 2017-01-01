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Формула-1. Гран-при Австрии: Превью

Формула-1. Гран-при Австрии: Превью

После этапов в Канаде и Азербайджане – Формула-1 возвращается в Европу.
7-9 июля в Шпильберге (Австрия) на трассе Red Bull Ring состоится девятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1 - Гран-при Австрии.

Этап входил в календарь чемпионата мира в 1964-2003 годах. В 2014 году, после 11-летнего перерыва, австрийский этап вновь появился в Формуле 1.
За 11 лет автодром сменил владельца, был реконструирован и переименован с А1-Ринг в Red Bull Ring.

Конфигурация трассы соответствует той, что использовалась в 2003-м, но приведена в соответствие с современными стандартами, построены новый пресс-центр и другие сооружения.

Конфигурация включает девять поворотов и длинную прямую на первом секторе, где на торможении можно обгонять. Трасса в Шпильберге короткая и очень скоростная. Круг на австрийской трассе – 4318 метров, общая дистанция - 306,452 км (71 круг).

Рекордсменом по числу побед в Гран-при Австрии является французский гонщик Ален Прост, побеждавший в 1983, 1985 и 1986 годах. Дважды победу праздновали Михаэль Шумахер (2002, 2003) и Нико Росберг (2014, 2015).

В 2016 году победил, стартовавший с поула Льюис Хэмилтон (Mercedes), а вместе с ним на подиум поднялись  Макс Ферстаппен (Red Bull) и Кими Райкконен (Ferrari).

Напомним, перед началом Гран-при Австрии в личном зачете лидирует Себастьян Феттель (153 очка), опережая Льюиса Хэмилтона (139). Первую тройку замыкает напарник Хэмилтона - Валттери Боттас (111).

В Кубке конструкторов первую позицию занимает Mercedes AMG (250), вторую - Scuderia Ferrari (226), третью - Red Bull Racing (137).
По оценкам букмекеров британской конторы William Hill фаворитом Гран-при Австрии является Льюис Хэмилтон (1,83), а шансы Себастьяна Феттеля  - 3,25.

В ставках на победу в личном зачете продолжает лидировать Хэмилтон (1,73), несмотря на то, что после победы на Гран-при Азербайджана Феттель увеличил отрыв от британца до 24 очков.

По предварительному прогнозу на время проведения Гран-при ожидается теплая погода с минимальной вероятностью дождя.    Температура воздуха +28 - +29С.

Расписание Гран-При Австрии (время киевское)
Пятница, 7 июля
11:00 – 12:30: Первая сессия свободных заездов
15:00 – 16:30: Вторая сессия свободных заездов

Суббота, 8 июля
12:00 – 13:00: Третья сессия свободных заездов
15:00 – Квалификация

Воскресенье, 9 июля
15:00 – Гонка


Формула-1. Девятый этап. Гран-при Австрии. Шпильберг (Австрия). 7-9 июля
Место проведения: Шпильберг, Австрия
Название трассы: автодром Red Bull Ring
Направление: по часовой стрелке
Длина круга: 4. 318 км
Количество кругов: 71
Дистанция гонки: - 306 452 м

Последняя гонка – 2016 год
Победитель: Льюис Хэмилтон (Mercedes) — 1:27:38.107
Поул-позиция: Льюис Хэмилтон  (Mercedes) – 1:07.922    
Лучший круг: Льюис Хэмилтон (Mercedes) 1:08.411 (67 круг).

Рекорд круга: Михаэль Шумахер, 2003 год - 1.08,337

Больше всего побед:
пилот - Ален Прост – 3
команда - McLaren – 6

Больше всего подиумов:
пилот - Дэвид Култхард – 5
команда - Ferrari - 20
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