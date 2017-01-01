Фернандо Алонсо: Отсутствие побед негативно влияет на мотивацию

Покидая Ferrari в конце 2014-го, Фернандо Алонсо рассчитывал, что возрождённое партнерство McLaren с Honda позволит ему бороться за чемпионский титул, но с тех пор не выиграл ни одной гонки…«Отсутствие побед негативно влияет на карьеру, мотивацию и удовольствие от гонок. У меня не было побед с 2013-го, так что не стоит считать, что я не побеждал только последние три года. Всё это очень неприятно.В то же время, я смотрю на других гонщиков – на Нико Хюлкенберга, Даниэля Риккардо и Макса Ферстаппена – все они невероятно талантливы, но в последние пару лет тоже лишь несколько раз поднимались на подиум. Серьёзное доминирование Mercedes, а в этом году – Mercedes и Ferrari – привели к тому, что гонщики всех остальных команд оказались примерно в одной ситуации».