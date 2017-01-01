На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

В Париже решается судьба Себастьяна Феттеля

В Париже решается судьба Себастьяна Феттеля

В понедельник, 3 июля, Себастьяну Феттелю исполнилось 30 лет, однако этот день рождения немецкий гонщик проведет в Париже – сегодня FIA повторно рассмотрит его действия во время Гран-при Азербайджана, когда он намеренно врезался в Льюиса Хэмилтона.

Во время гонки за свои действия Феттель был оштрафован 10-секундным Stop&Go, а также получил три штрафных балла, однако после сегодняшних разбирательств в Париже для немецкого гонщика могут наступить более серьезные последствия. Что именно в данный момент происходит на Площади Согласия, где располагается штаб-квартира FIA, неясно, поскольку в федерации хранят молчание, но вероятно, что Себастьяна ждет встреча с президентом FIA Жаном Тодтом, который будет принимать непосредственное участие в рассмотрении дела.

Кроме того, неизвестно, присутствуют ли на слушаниях стюарды Гран-при Азербайджана и директор гонок Чарли Уайтинг, но было бы логично всех их пригласить. О том, когда будет объявлено о принятом решении, в FIA тоже не сообщают, но это должно произойти до начала Гран-при Австрии. Иными словами, вердикт может быть оглашен как сегодня, так и позже, вплоть до четверга.

У FIA есть два варианта развития событий: признать, что штраф, который Феттель получил во время гонки, был соразмерным его действиям, и закрыть вопрос. Второй вариант: признать, что стюарды вынесли гонщику Ferrari недостаточно строгое наказание, и направить рассмотрение дела в Международный спортивный трибунал, который и будет решать дальнейшую судьбу Себастьяна. Если эта инстанция вынесет обвинительное заключение, то у Феттеля и команды Ferrari останется возможность оспорить вердикт в Международном апелляционном суде.

Нынешнему положению Жана Тодта не позавидуешь: с одной стороны он ведет активную кампанию по повышению безопасности дорожного движения, и было бы политически неразумно оставлять без внимания провокационные действия гонщика на трассе накануне президентских выборов в FIA. С другой стороны, если наказать гонщика, который сражается за титул, это повлияет на ситуацию в чемпионате и может привести к снижению интриги сезона, в чём федерация тоже не заинтересована.

По материалам: f1news
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

FIA вновь изучит действия Феттеля во время гонки на Гран-при Азербайджана
Стюарды не нашли нарушений в действиях Хэмилтона при контакте с Феттелем
Себастьян Феттель: Льюис тоже заслуживает штраф
Себастьян Феттель оштрафован и потерял третье место в Гран-при Мексики
Ferrari может оспорить результаты Гран При Бразилии?
Хорнер: Возможно, Риккардо в одиночестве снимет ботинок и выпьет из него
Действия Феттеля расследуют судьи Гран-при Мексики
FIA в порядке исключения не накажет Феттеля за ненормативную лексику
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

В Париже решается судьба Себастьяна Феттеля
В Сильверстоуне хотят разорвать контракт с Формулой-1
McLaren Group выкупила акции Рона Денниса
Лауда: Хэмилтон попросил о продлении контракта
Берни Экклстоун: Ferrari стоит пригласить Алонсо

Последние новости спорта

19:09 Словак Саган победил на третьем этапе «Тур де Франс»; Гривко – 92-й 87 | Велоспорт

18:15 Уимблдон. Свитолина стартовала с победы 183 | Теннис / Главные новости спорта

17:47 Уимблдон. Маррей начал защиту титула с победы 95 | Теннис

17:12 Уимблдон. Халеп вышла во второй круг 135 | Теннис

16:56 Уимблдон. Нишикори во втором круге ожидает победителя матча Стаховский - Беннето 109 | Теннис

16:29 Марион Бартоли: Победа на турнире «Большого шлема» спасла мне жизнь 103 | Теннис

16:07 Представитель FDJ обвинил Sky в использовании запрещенных комбинезонов на первом этапе «Тур де Франс» 116 | Велоспорт

15:34 Элина Свитолина рассказала о своем бойфренде 120 | Теннис

15:15 Илья Кваша – лучший спортсмен Украины в июне 100 | Прыжки в воду

14:58 Роуч: Возможно, быть и сенатором, и бойцом — чересчур для Пакьяо 125 | Бокс

Все новости

ФОТО

Поражение Мэнни Пакьяо от Джеффа Хорна в фотографиях

Мэнни Пакьяо vs Джефф Хорн: Взвешивание (Фото, Видео)

Тарас Шелестюк vs Хесус Альварес Родригес: результаты взвешивания (Фото)

Бой Андре Уорд – Сергей Ковалев II в фотографиях

НХЛ. «Питтсбург» завоевал Кубок Стэнли в сезоне 2016/2017 (Фото)

Сборная Украины по боксу готовится к чемпионату Европы (Фото)

Владимир Кличко отдыхает с дочерью на побережье Атлантического океана (Фото)

ВИДЕО

Пакьяо проиграл Хорну и потерял титул чемпиона WBO (+Видео)

Тарас Шелестюк досрочно победил Хесуса Родригеса (+Видео)

Поветкин vs Руденко (Видео боя)

Иван Голуб потерпел первое поражение в карьере (+Видео)

Женская сборная Испании по баскетболу – чемпион Европы (+Видео)

Бокс, чемпионат Европы-2017. Шестак и Выхрист вышли в финал ЧЕ по боксу, Замотаев и Барабанов свои бои проиграли (+Видео)

Александр Хижняк вышел в финал чемпионата Европы по боксу (+Видео)





Топ-новости недели

Уимблдон. Свитолина стартовала с победы
Сборная Украины выиграла командный ЧЕ по легкоатлетическому многоборью
Украинцы завоевали 8 медалей на юниорском ЧЕ по спортивной борьбе
Яна Беломоина победила в кросс-кантри на третьем этапе КМ в Андорре
Богдан Бондаренко – второй на этапе Бриллиантовой лиги в Париже








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Июль 2017 (44)
Июнь 2017 (402)
Май 2017 (548)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги