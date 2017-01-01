В Париже решается судьба Себастьяна Феттеля

В понедельник, 3 июля, Себастьяну Феттелю исполнилось 30 лет, однако этот день рождения немецкий гонщик проведет в Париже – сегодня FIA повторно рассмотрит его действия во время Гран-при Азербайджана, когда он намеренно врезался в Льюиса Хэмилтона.Во время гонки за свои действия Феттель был оштрафован 10-секундным Stop&Go, а также получил три штрафных балла, однако после сегодняшних разбирательств в Париже для немецкого гонщика могут наступить более серьезные последствия. Что именно в данный момент происходит на Площади Согласия, где располагается штаб-квартира FIA, неясно, поскольку в федерации хранят молчание, но вероятно, что Себастьяна ждет встреча с президентом FIA Жаном Тодтом, который будет принимать непосредственное участие в рассмотрении дела.Кроме того, неизвестно, присутствуют ли на слушаниях стюарды Гран-при Азербайджана и директор гонок Чарли Уайтинг, но было бы логично всех их пригласить. О том, когда будет объявлено о принятом решении, в FIA тоже не сообщают, но это должно произойти до начала Гран-при Австрии. Иными словами, вердикт может быть оглашен как сегодня, так и позже, вплоть до четверга.У FIA есть два варианта развития событий: признать, что штраф, который Феттель получил во время гонки, был соразмерным его действиям, и закрыть вопрос. Второй вариант: признать, что стюарды вынесли гонщику Ferrari недостаточно строгое наказание, и направить рассмотрение дела в Международный спортивный трибунал, который и будет решать дальнейшую судьбу Себастьяна. Если эта инстанция вынесет обвинительное заключение, то у Феттеля и команды Ferrari останется возможность оспорить вердикт в Международном апелляционном суде.Нынешнему положению Жана Тодта не позавидуешь: с одной стороны он ведет активную кампанию по повышению безопасности дорожного движения, и было бы политически неразумно оставлять без внимания провокационные действия гонщика на трассе накануне президентских выборов в FIA. С другой стороны, если наказать гонщика, который сражается за титул, это повлияет на ситуацию в чемпионате и может привести к снижению интриги сезона, в чём федерация тоже не заинтересована.