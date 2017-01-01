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В Сильверстоуне хотят разорвать контракт с Формулой-1

В Сильверстоуне хотят разорвать контракт с Формулой-1

Владельцы автодрома в Сильверстоуне готовы досрочно разорвать контракт с Формулой-1, предполагающий проведение Гран-при Великобритании до 2026 года включительно, если не будут пересмотрены финансовые условия соглашения.

Поскольку в Liberty Media уже дали понять, что не готовы на это пойти, то риск, что Клуб британских гонщиков BRDC, которому принадлежит трасса, воспользуется своим правом выйти из договорённостей, подписанных в 2010 году при Берни Экклстоуне, растёт с каждым днём.

По информации лондонской газеты Mail on Sunday, готовится именно такой сценарий, и ещё до гонки этого года, запланированной на 16 июля, хозяева Сильверстоуна воспользуются условием, предусмотренным действующим контрактом.

При этом в ближайшие годы BRDC попытается заключить с Liberty Media новый, более выгодный контракт, чтобы Гран-при Великобритании, одна из главных гонок сезона, всё-таки остался в Сильверстоуне.

Филип Уокер, директор BRDC, один из участников переговоров с Liberty Media, заявил: «Велика вероятность, что мы активируем пункт контракта, дающий право на его расторжение».

Воспользоваться этим правом британская сторона может до начала гоночного уик-энда, т.е. до 14 июля.

При этом газета приводит слова другого представителя руководства BRDC, пожелавшего остаться неназванным, который считает, что такой шаг просто позволит выиграть время: «Всё это происходит слишком рано для Liberty. Они пока сами не знают, какие гонки хотят оставить в календаре.

Например, Чейз Кэри никогда не был в Сильверстоуне. Это не вина Liberty. Они бы и рады пойти навстречу, но времени остаётся слишком мало, так что теперь мы получим возможность вновь сесть за стол переговоров и составить планы на будущее».

В BRDC надеются, что когда в июле Чейз Кэри и его ближайшее окружение побывают на гонке, увиденное произведёт на них столь сильное впечатление, что они осознают, как много значит этот Гран-при для Формулы-1.

В Liberty не готовы пойти на финансовые уступки Сильверстоуну, опасаясь, что это создаст нежелательный прецедент, после чего остальные 20 автодромов, принимающих гонки чемпионата мира, могут тоже потребовать пересмотра контрактов.

В настоящее время Сильверстоун остаётся единственной британской трассой, в полной мере отвечающей стандартам Формулы-1. Были планы строительства современного автодрома в Уэльсе, но буквально на днях правительство отказалось от финансирования этого проекта.

У новых хозяев Формулы-1 есть желание организовать городскую гонку в Лондоне, но до его реализации ещё очень далеко, и если в Сильверстоуне откажутся от проведения Гран-при после 2019 года, то это будет явно противоречить курсу на максимальное сохранение исторического наследия чемпионата, который декларирует Liberty.


По материалам: f1news
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