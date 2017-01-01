В Сильверстоуне хотят разорвать контракт с Формулой-1

Владельцы автодрома в Сильверстоуне готовы досрочно разорвать контракт с Формулой-1, предполагающий проведение Гран-при Великобритании до 2026 года включительно, если не будут пересмотрены финансовые условия соглашения.Поскольку в Liberty Media уже дали понять, что не готовы на это пойти, то риск, что Клуб британских гонщиков BRDC, которому принадлежит трасса, воспользуется своим правом выйти из договорённостей, подписанных в 2010 году при Берни Экклстоуне, растёт с каждым днём.По информации лондонской газеты Mail on Sunday, готовится именно такой сценарий, и ещё до гонки этого года, запланированной на 16 июля, хозяева Сильверстоуна воспользуются условием, предусмотренным действующим контрактом.При этом в ближайшие годы BRDC попытается заключить с Liberty Media новый, более выгодный контракт, чтобы Гран-при Великобритании, одна из главных гонок сезона, всё-таки остался в Сильверстоуне.Филип Уокер, директор BRDC, один из участников переговоров с Liberty Media, заявил: «Велика вероятность, что мы активируем пункт контракта, дающий право на его расторжение».Воспользоваться этим правом британская сторона может до начала гоночного уик-энда, т.е. до 14 июля.При этом газета приводит слова другого представителя руководства BRDC, пожелавшего остаться неназванным, который считает, что такой шаг просто позволит выиграть время: «Всё это происходит слишком рано для Liberty. Они пока сами не знают, какие гонки хотят оставить в календаре.Например, Чейз Кэри никогда не был в Сильверстоуне. Это не вина Liberty. Они бы и рады пойти навстречу, но времени остаётся слишком мало, так что теперь мы получим возможность вновь сесть за стол переговоров и составить планы на будущее».В BRDC надеются, что когда в июле Чейз Кэри и его ближайшее окружение побывают на гонке, увиденное произведёт на них столь сильное впечатление, что они осознают, как много значит этот Гран-при для Формулы-1.В Liberty не готовы пойти на финансовые уступки Сильверстоуну, опасаясь, что это создаст нежелательный прецедент, после чего остальные 20 автодромов, принимающих гонки чемпионата мира, могут тоже потребовать пересмотра контрактов.В настоящее время Сильверстоун остаётся единственной британской трассой, в полной мере отвечающей стандартам Формулы-1. Были планы строительства современного автодрома в Уэльсе, но буквально на днях правительство отказалось от финансирования этого проекта.У новых хозяев Формулы-1 есть желание организовать городскую гонку в Лондоне, но до его реализации ещё очень далеко, и если в Сильверстоуне откажутся от проведения Гран-при после 2019 года, то это будет явно противоречить курсу на максимальное сохранение исторического наследия чемпионата, который декларирует Liberty.