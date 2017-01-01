McLaren Group выкупила акции Рона Денниса

Рон Деннис, до последнего времени занимавший пост президента McLaren Technology Group и McLaren Automotive, согласился продать свои доли в обеих компаниях.Пресс-служба McLaren также сообщает о предстоящем слиянии этих двух компаний, в результате чего образуется новый холдинг McLaren Group, основными акционерами которого останутся бахрейнский инвестиционный фонд Mumtalakat Holding Company и TAG Group.Председателем совета директоров McLaren Group станет шейх Мохаммед бин Исса аль Халифа.После завершения сделки Рон Деннис, 1 июня отметивший 70-летие, оставит руководящие посты в обеих компаниях и намерен продолжить карьеру в качестве консультанта и предпринимателя. Он руководил McLaren в течение 37 лет, а всего посвятил автоспорту 51 год своей жизни.«Я очень рад, что достиг договорённостей с моими коллегами, другими акционерами McLaren. Период времени, который я отдал McLaren, получил логичное завершение, и теперь я смогу сосредоточиться на других своих интересах.Я уже говорил, что мои 37 лет в Уокинге нужно воспринимать как одну из глав в истории McLaren, и я желаю организации всяческих успехов, поскольку эта история продолжается.Я продолжу руководить благотворительным фондом Dreamchasing, организованным моей семьёй – он оказывает финансовую поддержку молодым людям из всех слоёв общества, чтобы они могли добиться успехов в любой области, в которой они мечтают сделать карьеру. Этот фонд работал с Льюисом Хэмилтоном, ведь я взял его под своё крыло, когда ему было 12 лет, а потом, в 2008-м, он стал чемпионом мира, выступая за McLaren.Теперь, когда моё время в McLaren подошло к концу, я смогу посвятить себя другим программам и видам деятельности.Я желаю McLaren всего наилучшего и благодарю моих коллег из всех сфер бизнеса, занимающих разные посты в иерархии компании. McLaren располагает большими ресурсами для роста и развития, организацией руководят амбициозные менеджеры, и она находится в идеальных условиях, чтобы развивать те успехи, в которые я внёс свой вклад за то время, когда руководил этой группой компаний, чем очень горжусь»., председатель совета директоров и глава исполнительного комитета: «Я бы хотел отдать должное неоценимому вкладу Рона в историю успеха McLaren на протяжении 37 лет.Как только он возглавил команду в конце осени 1980 года, сразу стало понятно, что пришёл человек, который намерен превзойти достижения всех прежних руководителей McLaren. Вместе с Мансуром Оджеем из TAG Group, которого Рон вскоре пригласил в McLaren, и чья поддержка была чрезвычайно важна, Деннис в 80-х и 90-х переписал все книги рекордов, выигрывая Гран При и чемпионаты мира – это стало едва ли не будничным делом. Но так только казалось, ведь фактически это стало результатом продуманного подхода и напряжённого труда.В ближайшее время мы составим наши планы на предстоящие месяцы и годы, ведь в истории McLaren начинается очень интересный период».