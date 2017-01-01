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Лауда: Хэмилтон попросил о продлении контракта

Лауда: Хэмилтон попросил о продлении контракта

Ники Лауда в интервью телеканалу Sky Deutschland рассказал, что Льюис Хэмилтон уже обратился к руководству Mercedes с предложением начать переговоры о продлении контракта.

Перед Гран-при Азербайджана в журнале Auto, официальном печатном органе FIA, было опубликовано интервью с Хэмилтоном, в котором он намекнул на то, что может, если захочет, завершить карьеру в Формуле-1 уже в конце этого года. По словам неоперационного директора команды Mercedes AMG, такой сценарий крайне маловероятен.

«Могу гарантировать, что это не произойдёт, – заявил Лауда. – Всё-таки Льюис – не Нико Росберг! Разумеется, он продолжит выступать, поскольку у него контракт с командой. И он уже готов обсуждать с нами возможность его продления, он сам об этом попросил.

У него весьма высокая мотивация, у нас тоже вполне позитивный настрой, хотя переговоры пока не начались. А тот его загадочный намёк (в интервью Auto), по-моему, не имеет отношения к реальному положению вещей.

Должен честно признать, я испытываю к нему колоссальное уважение. С самого начала сезона у него по-настоящему боевой настрой, он в прекрасной физической форме, и его результаты растут от гонки к гонке. Подтверждение этому – его скорость в квалификации в Баку. Сейчас он действительно выступает на очень высоком уровне…»
По материалам: f1news
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