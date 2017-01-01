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Берни Экклстоун: Ferrari стоит пригласить Алонсо

Берни Экклстоун и Фернандо Алонсо

В конце сезона у Себастьяна Феттеля и Кими Райкконена истекают контракты с Ferrari. В Скудерии не спешат продлевать контракты ни с кем из них, уделяя основное внимание борьбе за чемпионский титул. Если Себастьян Феттель, скорее всего, продолжит карьеру в Скудерии, то перспективы Кими Райкконена пока вызывают вопросы.

Отвечая на вопрос испанской газеты ABC, кому Ferrari должна предложить контракт, если в команде появится вакансия на 2018 год, бывший глава менеджмента чемпионата Берни Экклстоун заявил: «Конечно, Фернандо Алонсо. Он – один из лучших гонщиков Формулы-1 всех времен».

Сам Алонсо неоднократно говорил, что пока не принял решение о том, где будет выступать в следующем сезоне, но его бывший менеджер Флавио Бриаторе в интервью итальянской радиостанции Rai не исключил возвращение испанца в Ferrari.

«Фернандо отлично ладил со всеми в Маранелло, у него были проблемы только с Марко Маттиаччи, – говорит Бриаторе. – В жизни нельзя ничего исключать. Фернандо чем-то похож на Айртона Сенну, у которого не было проблем ни с одной из команд – ему нужна была только машина, способная побеждать.

В Формуле-1 только две команды борются за победы – Mercedes и Ferrari. McLaren сможет вернуться в число лидеров, только если поменяет поставщика силовых установок. Посмотрим, как будут развиваться события, но в Баку мы убедились, что Red Bull и Force India тоже могут успешно проводить гонки».
По материалам: f1news
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