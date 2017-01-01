FIA вновь изучит действия Феттеля во время гонки на Гран-при Азербайджана

Во время гонки в Баку Себастьян Феттель дважды столкнулся с Льюисом Хэмилтоном во время нахождения на трассе автомобиля безопасности – сначала гонщик Ferrari случайно врезался в сбросившего скорость Льюиса, а затем и намеренно. За преднамеренное столкновение Феттель был наказан 10-секундным Stop&Go, а также получил три штрафных балла. В среду в FIA сообщили, что повторно рассмотрят обстоятельства того инцидента.В опубликованном заявлении FIA сказано следующее: «После недавнего инцидента во время Гран При Азербайджана, в котором произошло столкновение машин Себастьяна Феттеля и Льюиса Хэмилтона, в понедельник, 3 июля, FIA продолжит изучение причин инцидента, чтобы оценить, необходимы ли дальнейшие действия.Заявление об итогах этого разбирательства будет опубликовано до Гран-при Австрии».Европейская пресса комментирует не победу Риккардо и неожиданный подиум Стролла, а действия Себастьяна Феттеля., Великобритания: «Феттель превратил свою Ferrari в таран, а трусливые стюарды дали ему лишь 10-секундный Stop&Go за намеренный удар на глазах у всего мира. Ему нужно было показать чёрный флаг. Ради безопасности других гонщиков нужно было остановить того, кто не может себя контролировать»., Великобритания: «Когда Хэмилтон и Феттель наконец столкнулись на трассе в насыщенной инцидентами гонке, их отношения, которые прежде были наполнены взаимным уважением, стремительно охладели. Перчатки сброшены, дальше их борьбу будут сопровождать совсем другие эмоции»., Испания: «Увиденное в Баку напоминало ситуацию двадцатилетней давности когда Михаэль Шумахер намеренно врезался в Жака Вильнёва в Хересе. Агрессия Феттеля не имела смысла. Лидируя в гонке, Хэмилтон сам определяет свой темп за автомобилем безопасности. Феттель действовал так же, выступая в Red Bull. Его реакция в Баку была ребяческой и заслуживала чёрного флага».