Себастьян Феттель: Льюис тоже заслуживает штраф

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- Себастьян, вы получили штраф за опасное пилотирование…

- Он устроил мне "брейк-тест". Чего можно ожидать в такой ситуации?

Я уверен, что это не было сделано специально, но могла возникнуть цепная реакция. Нечто подобное уже происходило несколько лет назад в Китае. На рестарте так не делают!

Мне кажется, всё очевидно. Я не врезался в него сзади специально! Я повредил антикрыло, и мне кажется, он тоже получил небольшие повреждения, но это не повлияло на гонку. Но так не поступают! А он так действует не в первый раз.



- Почему вас удивил штраф?

- Я получил его за то, что врезался. Но Льюис тоже должен был получить штраф – за проверку моих тормозов. Как я сказал, мы взрослые люди. За рулем эмоции переполняют. Мы хотим бороться колесо в колесо, но не на рестарте. Как вы видели, Льюис отлично провел рестарт, а я ничего не мог ему противопоставить. Он перехитрил меня на рестарте, но до него в этом не было необходимости.



- Стюарды решили, что вы действовали слишком опасно. Что произошло, когда вы проехали параллельно ему? Вы повернули в его сторону?

- По-моему, всё очевидно. В конце концов, в гонке участвуют настоящие мужчины. Я не могу связаться с ним по радио, поэтому я поднял руку и показал, что недоволен его действиями. Но мне кажется, если кого-то наказывать, то мы оба должны были получить штраф.



- До сих пор вы уважали друг друга, сражаясь за победы в этом году...

- Мы по-прежнему уважаем друг друга. Я понимаю, на что вы намекаете… Но у меня нет с ним проблем. Только одно его действие сегодня было неправильным. Я считаю, что если меня наказали, то и его тоже должны были наказать.

Но сколько раз, возможно, каждое воскресенье в премьер-лиге раздается свист рефери: некоторые игроки соглашаются с его действиями, а другие – нет. В конце концов, это спорт.







На Гран-при Азербайджана во время автомобиля безопасности между машинами Льюиса Хэмилтона и Себастьяна Феттеля произошло два контакта . Рассмотрев обстоятельства инцидента, стюарды наказали немецкого гонщика 10-секундным Stop&Go за опасные действия на трассе, а к действиям Хэмилтона у них не возникло претензий – он действовал чисто, но Феттель считает иначе...- Он устроил мне "брейк-тест". Чего можно ожидать в такой ситуации?Я уверен, что это не было сделано специально, но могла возникнуть цепная реакция. Нечто подобное уже происходило несколько лет назад в Китае. На рестарте так не делают!Мне кажется, всё очевидно. Я не врезался в него сзади специально! Я повредил антикрыло, и мне кажется, он тоже получил небольшие повреждения, но это не повлияло на гонку. Но так не поступают! А он так действует не в первый раз.- Я получил его за то, что врезался. Но Льюис тоже должен был получить штраф – за проверку моих тормозов. Как я сказал, мы взрослые люди. За рулем эмоции переполняют. Мы хотим бороться колесо в колесо, но не на рестарте. Как вы видели, Льюис отлично провел рестарт, а я ничего не мог ему противопоставить. Он перехитрил меня на рестарте, но до него в этом не было необходимости.- По-моему, всё очевидно. В конце концов, в гонке участвуют настоящие мужчины. Я не могу связаться с ним по радио, поэтому я поднял руку и показал, что недоволен его действиями. Но мне кажется, если кого-то наказывать, то мы оба должны были получить штраф.- Мы по-прежнему уважаем друг друга. Я понимаю, на что вы намекаете… Но у меня нет с ним проблем. Только одно его действие сегодня было неправильным. Я считаю, что если меня наказали, то и его тоже должны были наказать.Но сколько раз, возможно, каждое воскресенье в премьер-лиге раздается свист рефери: некоторые игроки соглашаются с его действиями, а другие – нет. В конце концов, это спорт.

По материалам: f1news